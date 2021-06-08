طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك طلب ضم نجلي ميدو وحسين السيد من دجلة مجانا

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 14:13

كتب : أحمد الخولي

طارق يحيى - الأهلي - سموحة

طلب الزمالك ضم كل من علي أحمد حسام، نجل أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب الأبيض السابق، وعبد الرحمن حسين السيد، نجل حارس مرمى الفريق وعضو المجلس التنفيذي للزمالك حاليا، بحسب طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم في النادي.

وقال يحيى لـ FilGoal.com: "أرسلنا خطابا لوادي دجلة لضم الثنائي".

وأردف "الخطاب ليس طلب شراء، بل طلب انتقال مجاني للاعبين المقيدين في فريق مواليد 2003".

أخبار متعلقة
طارق يحيى لـ في الجول: احتجاج الأهلي لاتحاد الكرة؟ لسنا طرفا ولدينا خطاب رسمي بقانونية مشاركتهم طارق يحيى: قطاع ناشئي الزمالك قرر عدم مواجهة الأهلي.. والقرار النهائي في يد الإدارة طارق يحيى يكشف عن أسماء المسؤولين عن فريق الأمل في الزمالك

وأكمل "أولياء أمور اللاعبين من المفترض أن يقنعوا دجلة بالاستغناء عنهم للزمالك".

وفاز الزمالك ببطولة الدوري لمواليد 2003 الشهر الماضي.

الزمالك طارق يحيى أحمد حسام ميدو عبد الرحمن حسين السيد
نرشح لكم
أخر الأخبار
حمد إبراهيم لـ في الجول: جدول الدوري مرتبط بنتائج الأهلي في إفريقيا.. وهدفنا الـ 3 مباريات المقبلة 3 دقيقة | الدوري المصري
برافو إيطاليا.. لقد توقعت النتيجة الصحيحة 15 دقيقة | يورو 2020
سلبية مسحة منتخب روسيا قبل انطلاق يورو 2020 33 دقيقة | يورو 2020
طارق يحيى: لا يوجد بديل لـ ساسي.. لم أكن أنظر لراتب كوارشي لأنه كان يساعد الزمالك 58 دقيقة | مصر
طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك طلب ضم نجلي ميدو وحسين السيد من دجلة مجانا ساعة | مصر
ليكيب: حتى لا يبقى على دكة سان جيرمان.. دوناروما قد يلعب مُعارا لـ روما ساعة | الدوري الإيطالي
جوارديولا: كومان هو المدرب الأنسب لـ برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مواجهتان متتاليتان.. تحديد موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 4 فرج عامر: سموحة لن يكون كوبري لانتقال مصطفى فتحي لـ الأهلي.. لا رغبة لدى اللاعب أو النادي
قد ينال إعجابك