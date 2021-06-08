طارق يحيى لـ في الجول: الزمالك طلب ضم نجلي ميدو وحسين السيد من دجلة مجانا

طلب الزمالك ضم كل من علي أحمد حسام، نجل أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب الأبيض السابق، وعبد الرحمن حسين السيد، نجل حارس مرمى الفريق وعضو المجلس التنفيذي للزمالك حاليا، بحسب طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم في النادي.

وقال يحيى لـ FilGoal.com: "أرسلنا خطابا لوادي دجلة لضم الثنائي".

وأردف "الخطاب ليس طلب شراء، بل طلب انتقال مجاني للاعبين المقيدين في فريق مواليد 2003".

وأكمل "أولياء أمور اللاعبين من المفترض أن يقنعوا دجلة بالاستغناء عنهم للزمالك".

وفاز الزمالك ببطولة الدوري لمواليد 2003 الشهر الماضي.