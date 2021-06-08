ليكيب: حتى لا يبقى على دكة سان جيرمان.. دوناروما قد يلعب مُعارا لـ روما

أصبح جانلويجي دوناروما قريبا من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، لكن خطوة أخرى قد تتحقق.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن الحارس توصل لاتفاق مع النادي الباريسي بعقد يمتد لـ 5 مواسم وبراتب يصل إلى 12 مليون يورو بالحوافز المرتبطة بالأداء.

وأوضح التقرير أن المفاوضات لا زالت مستمرة ولم تُوقع العقود الرسمية بعد، إلا أن الدولي الإيطالي سيزيد من قوة المركز.

وأشار التقرير إلى أن كيلور نافاس سيظل الخيار رقم 1 في الفريق، بينما سيبقى سيرخيو ريكو في صفوف الفريق بعدما انضم الصيف الماضي مقابل 6 ملايين يورو بعقد يمتد حتى 2024.

وأكمل أن ألفونس أريولا سيخرج معارا مرة أخرى الموسم المقبل، بعدما قضى أخر موسمين معارا لصفوف ريال مدريد الإسباني وفولام الإنجليزي.

وحتى لا يبقى دوناروما في أول مواسمه على مقاعد البدلاء، فقد تتم إعارته إلى روما والذي يبحث عن حارس يحمي عرينه الموسم المقبل.

وارتبط اسم روما بأكثر من حارس أخرهم البرتغالي روي باتريشيو حارس ولفرهامبتون الإنجليزي ومواطنه جوزيه سا حارس أولمبياكوس اليوناني.

صاحب الـ22 عاما يعد من ناشئي ميلان وخاض معه 251 مباراة في كل البطولات حافظ خلالهم على نظافة شباكه في 88 لقاء.

وتوج دوناروما مع ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي في عام 2016.

ودوناروما هو الحارس الأساسي لإيطاليا ويستعد للمشاركة في يورو 2020 التي تنطلق في 11 يونيو المقبل في 11 مدينة أوروبية منها روما عاصمة إيطاليا.

وتلعب إيطاليا المباراة الافتتاحية للبطولة في روما ضد تركيا.