جوارديولا: كومان هو المدرب الأنسب لـ برشلونة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 13:53

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن حديثه مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة حول موقف رونالد كومان من قيادة البلوجرانا الموسم المقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "كومان هو المدرب المناسب لبرشلونة للموسم المقبل، أنا سعيد ببقائه، وخوان لابورتا رئيس النادي مقتنع بقرار الإبقاء عليه".

وأضاف "لقد كان عاما صعبا للغاية على الجميع، لكن كومان يستحق البقاء لموسم آخر".

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وأتم المدرب الإسباني عن زميله السابق في صفوف برشلونة "أتوقع أن يصبح برشلونة أفضل في الموسم الثاني لكومان، الموسم الثاني لأي مدرب يكون أفضل دائما".

قبل يومين، أكد رونالد كومان على استعداده وتركيزه مع برشلونة لخوض غمار الموسم المقبل.

وأعلن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن استمرار رونالد كومان كمدرب للفريق في الموسم المقبل.

وكتب كومان بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يؤكد فيه استعداده للموسم المقبل ودعم لابورتا له.

وقال كومان: "أنا مرتاح لأقول إن اللاعبين وفريق العمل الخاص بي مركزين بشكل كامل على الموسم الجديد الآن".

وواصل "الأسابيع القليلة الماضية كانت حادة في أحداثها، ولكن أنا سعيد أن الرئيس خوان لابورتا يدعمني وأن الهدوء قد عاد مرة أخري".

وأتم "الجميع في النادي يركز على شيء واحد فقط، بناء برشلونة فائز، وتحقيق النجاح".

كومان يتواجد مع برشلونة منذ بداية الموسم المنقضي، خلفا للمدرب السابق كيكي سيتيين.

وحصل برشلونة في المنقضي على بطولة واحدة وهي كأس ملك إسبانيا وأنهي الدوري الإسباني في المركز الثالث خلف ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

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