مواجهتان متتاليتان.. تحديد موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 13:10

كتب : FilGoal

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أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري موعد مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، في دور الثمانية لكأس مصر.

وأوضح اتحاد الكرة أن المباراة ستقام في التاسعة من مساء يوم 22 يونيو الجاري بملعب السويس الجديد.

ويخوض الزمالك قبل مواجهة المقاصة، مباراة في الدوري ضد أسوان في 17 يونيو بالقاهرة.

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وبعد مواجهة المقاصة، يواجه الزمالك المقاصة أيضا على نفس الملعب يوم 28 يونيو.

ويقابل الفائز من مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، أسوان، في نصف نهائي كأس مصر.

الزمالك كأس مصر مصر للمقاصة
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