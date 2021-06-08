بولندا تفقد ميليك في يورو 2020

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم غياب أركاديوش ميليك لاعب المنتخب عن صفوف الفريق في يورو 2020 بسبب الإصابة.

وتسببت إصابة في الركبة في استبعاد لاعب أوليمبيك مرسيليا وعدم ضم بديل له.

وأفاد الاتحاد البولندي أن الطاقم الطبي للمنتخب البولندي حاول علاج اللاعب في أكثر من مناسبة وفقا لخطة محددة، حتى يتمكن من المشاركة في التدريبات الكاملة مع زملائه دون جدوى.

وبذلك تستمر مشاكل منتخب بولندا الهجومية، فقد تم الإعلان عن غياب مهاجمه شيشتوف بيونتك عن نهائيات يورو 2020 بسبب الإصابة قبل أسابيع.

ويعاني المهاجم البولندي من كسر في الكاحل وسيخضع لعملية جراحية يغيب على إثرها لمدة تتراوح بين 3 أو 4 أشهر وفقا للموقع الرسمي للمنتخب البولندي.

ويقع المنتخب البولندي في المجموعة الخامسة رفقة: إسبانيا – السويد – سلوفاكيا.

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