لا جازيتا ديللو سبورت: ميلان بدأ التفاوض مع تشيلسي بشأن زياش

أصبح المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي هدفا لـ ميلان الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن ستيفانو بيولي المدير الفني للروسونيري يعد من أشد المعجبين باللاعب السابق لأياكس الهولندي.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي متفتح للاستماع للعروض المقدمة للدولي المغربي، وبالفعل بدأ ميلان الحديث مع الفريق اللندني حول الصفقة.

ويواصل ميلان محادثاته أيضا مع البلوز بشأن صفقة أوليفييه جيرو وضم فيكايو توموري بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وأتم التقرير بأنه رغم صعوبة المهمة إلا أن ميلان يأمل في ضم ثلاثي تشيلسي في الصيف الجاري.

زياش خاض 23 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بقميص البلوز وسجل هدفين وصنع 3، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا في أول مواسمه.

صانع الألعاب البالغ 28 عاما بدأ مسيرته في هيرنيفين ثم تيفنتي ثم أياكس في هولندا.

وتوج زياش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي 3 مواسم، وأفضل لاعب في أياكس 3 مواسم متتالية.

كما تواجد في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا 2018-19، وكذلك التشكيل المثالي للاتحاد الإفريقي في 2019 و2020.

وبقميص المنتخب المغربي خاض 39 مباراة سجل 17 هدفا.

وكان تشيلسي قد أعلن تجديد تعاقد جيرو الأسبوع الماضي، لتتوقف فرص انتقاله لميلان في صفقة انتقال حر.