كيبا ينضم لمعسكر إسبانيا قبل أيام من انطلاق يورو 2020

أعلن المنتخب الإسباني يوم الثلاثاء انضمام كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي إلى معسكر الفريق استعدادا للمشاركة في يورو 2020 بشكل اضطراري.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن يوم الإثنين سلبية المسحة الطبية التي أجراها كل اللاعبين وطاقم التدريب، بعد يوم من إصابة سيرخيو بوسكيتس بفيروس كورونا.

وأفاد موقع الاتحاد الإسباني يوم الثلاثاء أن كيبا سينضم لكل من رودريجو مورينو وبابلو فورنالس وكارلوس سولير وبرايس مينديز وراؤول ألبيول ضمن فقاعة موازية للمنتخب الإسباني والتي تم إنشاءها تحسبا للعواقب المحتملة بعد إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا.

وبينما جاءت عينة الجميع سلبية ظلت مسحة بوسكيتس إيجابية.

واستمر جميع اللاعبين في التدرب بشكل فردي احترازيا لحين إجراء مسحة أخرى والتأكد من سلبيتها قبل السماح لهم بالتدرب بشكل جماعي مرة أخرى.

وخاض منتخب إسبانيا مباراة ودية واحدة استعدادا ليورو 2020 أمام البرتغال وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع السويد في أول مبارياته بدور المجموعات من يورو 2020 يوم الإثنين 14 يونيو.

وأوقعت القرعة منتخب إسبانيا في المجموعة الرابعة بجانب كل من السويد وبولندا وسلوفاكيا.