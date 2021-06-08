أوساسونا يجدد عقد لاعبه لـ 10 مواسم قادمة
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 11:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي أوساسونا الإسباني تجديد عقد لاعبه جون مونكايولا لمدة 10 مواسم لينتهي في صيف 2031.
جون مونكايولا
النادي : أوساسونا
النادي الذي ينافس في الدوري الإسباني الدرجة الأولى أوضح في بيانه عبر الموقع الرسمي أن الشرط الجزائي في أول موسمين يصل إلى 22 مليون يورو، يقل إلى 20 مليون يورو في المواسم المتبقية في تعاقده حال رغب أحد الأندية في شراءه و8 مليون يورو لأندية الدرجة الثانية الإسبانية.
وأصبح مونكايولا (23 عاما) أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف النادي، إذ وصفه الموقع الرسمي "قادر على الجمع بين القدرات الفنية والتكتيكية والبدنية".
وخاض الموسم الماضي 37 مباراة منها 36 في الدوري الإسباني، سجل خلالها هدفين جاءا في شباك غرناطة وفياريال.
OFFICIAL STATEMENT | #Osasuna renews Moncayola for the next ten seasons.#Moncayola2031
▶️ https://t.co/qKoonR3DQQ pic.twitter.com/avWXHLpvFB— C. A. OSASUNA (@caosasuna_en) June 8, 2021
وبدأ اللاعب مسيرته في أوساسونا وتدرج في صفوف فريق الشباب، ومن ثم بدأ المشاركة مع الفريق الأول بدءا من موسم 2019-2020.
وغاب لاعب الوسط عن صفوف منتخب إسبانيا تحت 21 عاما والذي وصل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وارتبط اسم اللاعب الإسباني من قبل بالانتقال لصفوف وست هام وكريستال بالاس الإنجليزيان في الصيف الجاري.
وأنهى أوساسونا الموسم المنصرم في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإسباني.