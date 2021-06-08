أوساسونا يجدد عقد لاعبه لـ 10 مواسم قادمة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 11:25

كتب : FilGoal

جون مونكايولا - أوساسونا

أعلن نادي أوساسونا الإسباني تجديد عقد لاعبه جون مونكايولا لمدة 10 مواسم لينتهي في صيف 2031.

جون مونكايولا

النادي : أوساسونا

أوساسونا

النادي الذي ينافس في الدوري الإسباني الدرجة الأولى أوضح في بيانه عبر الموقع الرسمي أن الشرط الجزائي في أول موسمين يصل إلى 22 مليون يورو، يقل إلى 20 مليون يورو في المواسم المتبقية في تعاقده حال رغب أحد الأندية في شراءه و8 مليون يورو لأندية الدرجة الثانية الإسبانية.

وأصبح مونكايولا (23 عاما) أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف النادي، إذ وصفه الموقع الرسمي "قادر على الجمع بين القدرات الفنية والتكتيكية والبدنية".

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وخاض الموسم الماضي 37 مباراة منها 36 في الدوري الإسباني، سجل خلالها هدفين جاءا في شباك غرناطة وفياريال.

وبدأ اللاعب مسيرته في أوساسونا وتدرج في صفوف فريق الشباب، ومن ثم بدأ المشاركة مع الفريق الأول بدءا من موسم 2019-2020.

وغاب لاعب الوسط عن صفوف منتخب إسبانيا تحت 21 عاما والذي وصل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وارتبط اسم اللاعب الإسباني من قبل بالانتقال لصفوف وست هام وكريستال بالاس الإنجليزيان في الصيف الجاري.

وأنهى أوساسونا الموسم المنصرم في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإسباني.

جون مونكايولا أوساسونا
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