خبر في الجول – بيراميدز يرفض عرض الأهلي لضم إبراهيم عادل.. ويتفاوض لضم ناصر ماهر

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 11:20

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز أمام الأهلي

رفض بيراميدز عرضا من الأهلي لضم إبراهيم عادل جناح الفريق، بداية من الموسم المقبل.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

ناصر ماهر

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com، فإن بيراميدز أوضح للأهلي أنه لا مجال للتفريط في اللاعب مهما كان العرض، إلا في حالة الاحتراف الخارجي.

ويريد بيراميدز أن يكون عادل دليل على نجاح مشروع النادي وقدرته على صناعة لاعبين من مراحل الناشئين حتى الاحتراف الأوروبي.

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ويبلغ عادل من العمر الـ 20 عاما وانتقال ناشئا من المريخ البورسعيدي لبيراميدز.

وسجل الجناح الشاب 6 أهداف في 15 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم.

ولكن في المقابل، وافق الأهلي على التفاوض لبيع ناصر ماهر، لبيراميدز.

ويأتي ذلك بعد أن رفض الأهلي عرضا سابقا في بداية الموسم الجاري لاستقدام بيراميدز لنفس اللاعب، حيث رغب المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني آنذاك في الإبقاء على ناصر ماهر.

ولكن الوضع تغير الآن حسبما علم FilGoal.com، حيث لم يحصل اللاعب على فرص عديدة تحت قيادة الجنوب إفريقي.

وتأتي العملية التفاوضية بخصوص ناصر ماهر ضمن اتفاق حدث بين الأهلي وبيراميدز، على إمكانية عقد صفقات بين الطرفين.

ناصر ماهر من ناشئي الأهلي، ولعب معارا لسموحة على فترتين.

صانع ألعاب المنتخب الأولمبي يبلغ من العمر 24 عاما، ولم يشارك إلا 6 مرات مع الأهلي هذا الموسم.

في الدوري الأهلي بيراميدز ناصر ماهر إبراهيم عادل
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