بي إن سبورتس: تمت.. فينالدوم لـ باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 11:02

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم

أصبح الإعلان الرسمي هو ما يفصلنا عن إتمام الهولندي جورجينو فينالدوم لتعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس" فـأن الهولندي تعاقد مع النادي الباريسي بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وتفوق باريس سان جيرمان على برشلونة الذي ربطته التقارير بضم الهولندي وكذلك بايرن ميونيخ الألماني.

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وانتهى تعاقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم وسينضم لصفوف الفريق الباريسي في صفقة انتقال حر.

وانضم فينالدوم لصفوف ليفربول في عام 2016 قادما من نيوكاسل يونايتد، ولعب قبلها لأندية فينورد وإيندهوفن.

وحصد مع الفريق الأحمر الإنجليزي بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

ويستعد فينالدوم للمشاركة مع منتخب بلاده في يورو 2020 والتي تقام في 11 دولة أوروبية وتبدأ في الحادي عشر من يونيو الجاري.

وارتدى جيني قميص الطواحين الهولندية في 75 مباراة دولية.

باريس سان جيرمان جورجينيو فينالدوم
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