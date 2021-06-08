السماح بحضور جماهيري في ملحق تصفيات كأس العرب

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 10:45

كتب : محمد الجزار

كأس العرب

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لكأس العرب في قطر، عن السماح بحضور جماهيري في ملحق تصفيات البطولة.

وسمحت اللجنة المنظمة بحضور 30% من الطاقة الاستيعابية للاستادات في قطر.

واختارت اللجنة استاد خليفة أحد ملاعب بطولة كأس العالم 2022 لاحتضان التصفيات، بجانب ملعب جاسم بن حمد بنادي السد الذي استضاف مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

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وفي التصفيات يلعب كل من:

عمان × الصومال

لبنان × جيبوتي

الأردن × جنوب السودان

البحرين × الكويت

موريتانيا × اليمن

فلسطين × جزر القمر

ليبيا × السودان

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر، والفائز من لبنان ضد جيبوتي وليبيا ضد السودان.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة من 31 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وتلعب المباريات في 6 ملاعب من استادات مونديال 2022.

كأس العرب
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