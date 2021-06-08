لوف: لست متأكدا من التشكيل الذي سنبدأ به أمام فرنسا

تحدث يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا عقب فوزه على لاتفيا في تمام استعداداتهم لـ يورو 2020.

وفاز منتخب ألمانيا بسبعة أهداف لهدف على منافسه لاتفيا وديا أمس الإثنين.

وقال لوف في تصريحات لشبكة "أر تي أل" الألمانية: "أردنا أن نحرك الأليات، لست متأكدا بعد من التشكيل الذي سنبدأ به أمام فرنسا، لكن بالتأكيد سيكون مشابها للفريق الي لعب اليوم بشكل كبير".

وتابع "لقد فعلنا أشياء كثيرة، بنوايا حسنة، ولكن مازلنا بحاجة إلى تحسين الكثافة والضغط".

وأضاف "أمام المرمى كنا أكثر كفاءة، كان ذلك أحد اهتماماتنا في الأشهر الماضية، لأننا جعلنا حياتنا صعبة من خلال عدم استغلال الفرص".

وحول استقبالهم لهدف قال: "علينا أن ندافع بشكل أفضل، يستغل خصومنا قلة تركيزنا، يجب علينا التركيز على مدار الـ 90 دقيقة".

فيما علق توماس مولر على المباراة قائلا: "النتيجة لم تكن هي الشيء الأهم، ولكن الطريقة، أهم شيء كان تطبيقنا لتدريباتنا على مدار الأسبوع في الملعب".

وأتم "رأينا مباراة مقنعة، لكننا نعلم أن فرنسا من عيار مختلف عن لاتفيا، هذا واضح".

هدف توماس مولر اليوم كان الأول له مع المنتخب الألماني منذ 1172 يوما، منذ هدفه في مباراة إسبانيا الودية في 21-3-2018.

وتعد تلك المباراة هي الودية الثانية والأخيرة لألمانيا في إطار استعدادهم ليورو 2020.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضد الدنمارك.

ويعد منتخب ألمانيا هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالـ يورو بثلاث مرات، مناصفة مع إسبانيا.

ويفتتح منتخب ألمانيا مبارياته في يورو 2020 أمام المنتخب الفرنسي في يوم 15 يونيو.

وأوقعت القرعة ألمانيا في المجموعة السادسة بجانب كل من فرنسا والبرتغال والمجر.