لوف: لست متأكدا من التشكيل الذي سنبدأ به أمام فرنسا

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 01:01

كتب : عبد الرحمن فوزي

ديشامب - لوف

تحدث يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا عقب فوزه على لاتفيا في تمام استعداداتهم لـ يورو 2020.

وفاز منتخب ألمانيا بسبعة أهداف لهدف على منافسه لاتفيا وديا أمس الإثنين.

وقال لوف في تصريحات لشبكة "أر تي أل" الألمانية: "أردنا أن نحرك الأليات، لست متأكدا بعد من التشكيل الذي سنبدأ به أمام فرنسا، لكن بالتأكيد سيكون مشابها للفريق الي لعب اليوم بشكل كبير".

أخبار متعلقة
نوير المئوي وعودة مولر..ألمانيا تضرب لاتفيا بسباعية قبل اليورو سر رقع الشطرنج على قميص وعلم كرواتيا.. ولماذا تنتهي الأسماء بـ "تش" إنجلترا.. والبحث عن طريقة للاستفادة من كل نجومه

وتابع "لقد فعلنا أشياء كثيرة، بنوايا حسنة، ولكن مازلنا بحاجة إلى تحسين الكثافة والضغط".

وأضاف "أمام المرمى كنا أكثر كفاءة، كان ذلك أحد اهتماماتنا في الأشهر الماضية، لأننا جعلنا حياتنا صعبة من خلال عدم استغلال الفرص".

وحول استقبالهم لهدف قال: "علينا أن ندافع بشكل أفضل، يستغل خصومنا قلة تركيزنا، يجب علينا التركيز على مدار الـ 90 دقيقة".

فيما علق توماس مولر على المباراة قائلا: "النتيجة لم تكن هي الشيء الأهم، ولكن الطريقة، أهم شيء كان تطبيقنا لتدريباتنا على مدار الأسبوع في الملعب".

وأتم "رأينا مباراة مقنعة، لكننا نعلم أن فرنسا من عيار مختلف عن لاتفيا، هذا واضح".

هدف توماس مولر اليوم كان الأول له مع المنتخب الألماني منذ 1172 يوما، منذ هدفه في مباراة إسبانيا الودية في 21-3-2018.

وتعد تلك المباراة هي الودية الثانية والأخيرة لألمانيا في إطار استعدادهم ليورو 2020.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضد الدنمارك.

ويعد منتخب ألمانيا هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالـ يورو بثلاث مرات، مناصفة مع إسبانيا.

ويفتتح منتخب ألمانيا مبارياته في يورو 2020 أمام المنتخب الفرنسي في يوم 15 يونيو.

وأوقعت القرعة ألمانيا في المجموعة السادسة بجانب كل من فرنسا والبرتغال والمجر.

لوف ألمانيا فرنسا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
لوف: لست متأكدا من التشكيل الذي سنبدأ به أمام فرنسا 2 ساعة | يورو 2020
تامر النحاس: من المبكر الحديث عن مستقبل مروان محسن مع الأهلي 3 ساعة | ميركاتو
إنجلترا.. والبحث عن طريقة للاستفادة من كل نجومه 3 ساعة | يورو 2020
رئيس إنبي: عقد إعارة كريم فؤاد انتهى.. وهذه قيمة مستحقاتنا لدى الأهلي من ضمه لـ حمدي فتحي 3 ساعة | الدوري المصري
نوير المئوي وعودة مولر..ألمانيا تضرب لاتفيا بسباعية قبل اليورو 4 ساعة | يورو 2020
سر رقع الشطرنج على قميص وعلم كرواتيا.. ولماذا تنتهي الأسماء بـ "تش" 5 ساعة | يورو 2020
سلبية مسحة إسبانيا واستمرار التدريبات الفردية 5 ساعة | يورو 2020
أمير توفيق لـ في الجول: جالاتا سراي لم يطلب ديانج 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 4 قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا
قد ينال إعجابك