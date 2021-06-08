تامر النحاس: من المبكر الحديث عن مستقبل مروان محسن مع الأهلي

يرى تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الأهلي أن الحديث عن مستقبله اللاعب مع النادي الأحمر مبكر جدا.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وقال النحاس عبر قناة ten: "من المبكر الحديث عن مستقبل مروان محسن مع الأهلي".

وأضاف "الموسم لا يزال به 3 شهور قبل نهايته واللاعب يتواجد مع الفريق وينافس على عدة بطولات".

وأكمل "عندما ينتهي الموسم سنحسم مصير مروان محسن مع الأهلي سواء بالاستمرار أو الانتقال لناد آخر".

وانضم مروان محسن للأهلي في عام 2016 قادما من الإسماعيلي.

وانتقل للحديث عن عمرو السولية قائلا: "لا يوجد أي خلاف مادي بين السولية والأهلي بشأن تجديد تعاقده واللاعب يرحب بالتجديد".

وأتم تصريحاته عن ناصر ماهر قائلا: "ناصر يستحق الاحتراف خارج مصر ويمتلك موهبة تؤهله للعب في أي مكان ولكن الإصابات أثرت كثيرا على مسيرته".