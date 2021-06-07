رئيس إنبي: عقد إعارة كريم فؤاد انتهى.. وهذه قيمة مستحقاتنا لدى الأهلي من ضمه لـ حمدي فتحي

كشف مصطفى الأمير رئيس نادي إنبي أن عقد إعارة كريم فؤاد لصفوف الفريق البترولي من النجوم انتهى بالفعل بنهاية شهر مايو الماضي.

كريم فؤاد النادي : إنبـي إنبـي

وتحدث رئيس نادي إنبي لقناة "صدى البلد" قائلا: "عقد إعارة كريم فؤاد من النجوم لنا كان لسنتين وانتهى في 30-5 الماضي".

وأردف "كان لنا حق الشراء قبل أي فريق، وتعين علينا دفع 15 مليون جنيه لضمه نهائيا وليس لدينا سيولة كافية لذا لم نضمه نهائيا".

وعن هل مازال كريم فؤاد على قوة نادي إنبي بعد انقضاء مدة إعارته "هذا أمر لا أستطيع التحدث فيه، حينما تعاقدنا مع النجوم كان الدوري يسير جيدا لكن الآن هناك مؤجلات".

وأكمل "بسبب الكورونا وكثرة التأجيلات لا أعتقد أن كريم سيبقى معنا حتى نهاية الموسم".

وعن هل هناك مداخيل إضافية وحوافز يحصل عليها إنبي من انضمام صلاح محسن للأهلي أجاب "لا يوجد أي شيء، حمدي فتحي هو الذي لنا إضافات نحصل عليها من الأهلي عندما ينضم للمنتخب أو يتوج ببطولات".

وأتم "يتبقى لنا 3 مليون جنيه لدى الأهلي من ضمه لحمدي فتحي، ونحصل على إضافات حال انضمامه للمنتخب وتتويجه بالبطولات، أما صلاح محسن فكل تكاليف انتقاله للأهلي انتهت وليس لنا الحق في إضافات".