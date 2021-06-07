نوير المئوي وعودة مولر..ألمانيا تضرب لاتفيا بسباعية قبل اليورو

أنهى منتخب ألمانيا استعداداته للمشاركة في يورو 2020 بالتغلب بسبعة أهداف لهدف على منافسه لاتفيا وديا اليوم الإثنين.

وأقيمت المباراة على ملعب ميركير سبيل أرينا في ألمانيا.

وشهدت المباراة تكريم مانويل نوير حارس ألمانيا بسبب وصوله للمباراة رقم 100 مع المانشافت.

كما شهدت المباراة تسجيل توماس مولر هدفه الأول مع المنتخب الألماني منذ 1172 يوما، منذ هدفه في مباراة إسبانيا الودية في 21-3-2018.

وسجل أهداف المنتخب الألماني كل من روبين جوسينس، وإلكاي جوندوجان، وتوماس مولر، وسيرجي جنابري، وتيمو فيرنر، وليروي ساني، كما سجل روبيرتس أوزولس لاعب لاتفيا هدفا بالخطأ في مرماه.

بينما سجل هدف لاتفيا الوحيد أليكس سافيلجيفس.

تقدم جوسينس في الدقيقة الـ19 بعد مرور رائع لكاي هافيرتز ليسدد جوسينس الكرة في أعلى الشباك.

ثم أضاف جوندوجان الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط في الدقيقة الـ21 بتسديدة يسارية قوية.

وفي الدقيقة الـ27 سجل مولر الهدف الثالث بعدما تلقى عرضية من جوسينس داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة مباشرة في المرمى.

ثم أضاف المنتخب الألماني الهدف الرابع في الدقيقة الـ39 بنيران صديقة عن طريق أوزولس الذي لم يتمكن من التعامل مع عرضية كاي هافيرتز وأسكن الكرة في شباك فريقه.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول مباشرة سجل سيرجي جنابري الهدف الخامس، بعدما تلقى تمريرة رائعة من ماتس هوملز لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في الشباك.

وفي الشوط الثاني تمكن البديل تيمو فيرنر من تعزيز النتيجة في الدقيقة الـ50، بعدما تلقى عرضية أرضية من جوشوا كيميتش لينهيها بتسديدة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ75 سجل أليكسيس سافيلجيفس هدف منتخب بلاده الوحيد بتسديدة رائعة على يمين الحارس مانويل نوير.

وبعد دقيقة واحدة فقط أنهى ليروي ساني سباعية المنتخب الألماني بعدما مرر توماس مولر له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها ساني في المرمى مباشرة.

وتعد تلك المباراة هي الودية الثانية والأخيرة لألمانيا في إطار استعدادهم ليورو 2020.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضد الدنمارك.

ويعد منتخب ألمانيا هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالـ يورو بثلاث مرات، مناصفة مع إسبانيا.

وأوقعت القرعة ألمانيا في المجموعة السادسة بجانب كل من فرنسا والبرتغال والمجر.