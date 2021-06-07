سر رقع الشطرنج على قميص وعلم كرواتيا.. ولماذا تنتهي الأسماء بـ "تش"

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 22:47

كتب : رامي جمال

سر رقع الشطرنج على قميص وعلم كرواتيا

في 25 يونيو من عام 1991 حصلت كرواتيا على استقلالها من يوغسلافيا وأصبحت دولة ذات سيادة مستقلة.

وبعد ذلك بعام وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الاعتراف بكرواتيا كدولة مستقلة لها منتخب مستقل.

وفي عام 1993 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اعترافه بكرواتيا لكن ذلك القرار كان متأخرا للغاية بعدما حرمهم من المشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 1994.

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ولكن في عام 1996 شارك منتخب كرواتيا في يورو 1996 بعدما تأهل للبطولة كمتصدر لمجموعته في التصفيات على حساب منتخب إيطاليا العريق بسبب التفوق في المواجهات المباشرة.

How Croatia produces world class players

إذ أن منتخب كرواتيا صعق الجميع وفاز على الأتزوري في باليرمون بهدفين لهدف، وتعادل معه على ملعبه إيجايبا بهدف لمثله.

وضمت المجموعة في ذلك الوقت كل من ليتوانيا وأكورانيا وسلوفينيا وإستونيا.

ونجح المنتخب الكرواتي في التأهل في مشاركته الأولى في اليورو في الوصول لربع النهائي قبل الهزيمة أمام البطل فيما بعد منتخب ألمانيا بهدفين لهدف.

وفي كأس العالم نجح الكروات في الظفر بالمركز الثالث بعدما أقصى في طريقه رومانيا وألمانيا نفسها بالفوز عليها بثلاثية دون رد في ربع النهائي، وعلى هولندا بهدفين لهدف في تحديد المركزين الثالث والرابع.

كل ذلك أدى لتعلق جمهور الكرة بمنتخب كرواتيا ضم الأيقونة دافور سوكر، وفي مصر بالتحديد انتشرت قمصان الفريق بين الجميع بسبب تصميمه المميز الذي يشبه رقع الشطرنج.

ولا يجب أن ننسى حب الجمهور للعب بمنتخب كرواتيا في لعبة "اليابانية" على منصة "بلايستيشن 1" بسبب سوكر وربرت يارني.

فما هو سر رقع الشطرنج على قميص وعلم منتخب كرواتيا؟

تقول الأسطورة إن الملك الكرواتي دريزيسلاف أثناء شنه لإحدى الحروب وقع في الأسر وتم الزج به في السجن ولكن ملك فينسيا الدوق بييتر الثاني أورسيولو قدم له عرضا رائعا من أجل الخروج من أزمته وهو لعب الشطرنج.

العرض نص على أنه حال فوز الملك الكرواتي في ثلاث مرات متتالية فسوف يحصل على حريته عدا ذلك سوف يظل قابعا داخل زنزانته.

وبالفعل نجح الملك الكرواتي في الفوز بالثلاث مباريات وتم الإفراج عنه ومن أجل الاحتفال بتلك الذكرى أضيفت رقع الشطرنج إلى العلم الكرواتي.

Équipe de Croatie de football - Wikiwand

هذا عن سر رقعة الشطرنج في علم كرواتيا لكن ماذا عن الأسماء الغريبة؟ هل تسائلت يوما عن سر انتهاء أسماء الأفراد هناك بـ"تش" مثل مودريتش وراكيتيتش؟

في اللغة السلافية التي اشتقت منها اللغات الكرواتية والروسية والأوكرانية والتشيكية والبوسنية والصربية هناك اعتزاز كبير بالأصل والأنساب.

هناك يعرفون الأبناء بأسماء أبائهم فمثلا بيتروفيتش معناها الابن الصغير لبيتار، ودجوكوفيتش الابن الصغير لدجوكو.

هذا بالإضافة لوجود بعض الأسماء التي اشتقت من المهن مثل كوفاتش أي الحداد، ولاعب المنتخب السابق ومدرب بايرن ميونيخ المقبل نيكو كوفاتش معنى اسمه هو نيكو ابن كوفا الحداد.

والآن يطمح منتخب كرواتيا لتحقيق إنجاز أفضل من ذلك الذي حققه في يورو 1996 بالتأهل لربع النهائي فقط.

ومنذ السماح له بالمشاركة في اليورو كمنتخب مستقل لم يغب الفريق الكرواتي عن البطولة سوى مرة واحدة في عام 2000.

ويلعب المنتخب الكرواتي في المجموعة الرابعة رفقة كل من إنجلترا واسكتلندا والتشيك.

كرواتيا يورو 2020
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