سلبية مسحة إسبانيا واستمرار التدريبات الفردية

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 21:55

كتب : عبد الرحمن فوزي

إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سلبية المسحة الطبية التي أجراها كل اللاعبين وطاقم التدريب.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن أمس إصابة سيرخيو بوسكيتس بفيروس كورونا بعد إيجابية مسحته.

وبينما جاءت عينة الجميع سلبية ظلت مسحة بوسكيتس إيجابية.

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واستمر جميع اللاعبين في التدرب بشكل فردي احترازيا لحين إجراء مسحة أخرى والتأكد من سلبيتها قبل السماح لهم بالتدرب بشكل جماعي مرة أخرى.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن عن استدعاء الرباعي رودريجو مورينو وكالروس سولير وبابلو فورنالس وبيريس مينديز وتدربهم بشكل فردي تحت إشراف لويس إنريكي في حين قرر استدعاء أحدهم للقائمة النهائية إذا ظهرت حالات إيجابية جديدة داخل معسكر الفريق.

وخاض منتخب إسبانيا مباراة ودية واحدة استعدادا ليورو 2020 أمام البرتغال وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع السويد في أول مبارياته بدور المجموعات من يورو 2020 يوم الإثنين 14 يونيو.

وأوقعت القرعة منتخب إسبانيا في المجموعة الرابعة بجانب كل من السويد وبولندا وسلوفاكيا.

إسبانيا يورو 2020
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