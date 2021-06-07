أمير توفيق لـ في الجول: جالاتا سراي لم يطلب ديانج

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 21:36

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - الأهلي - نهضة بركان - السوبر الإفريقي

رد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي على التقارير التي تشير إلى رغبة نادي جالاتا سراي التركي في ضم أليو ديانج لاعب الفريق الأحمر.

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com: "الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية من نادي جالاتا سراي التركي لاستعارة أليو ديانج مقابل 800 ألف يورو في موسم واحد".

وأضاف "كل هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة ولم تحدث على الإطلاق".

أخبار متعلقة
بمشاركة كاملة لـ ديانج.. محرز يقود الجزائر للفوز على مالي واستمرار سلسلة عدم الخسارة عبد الحفيظ يكشف كواليس مكافأة الخطيب لـ كهربا.. وحقيقة عروض ديانج وأفشة مصدر بـ الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة العروض الفرنسية لـ ديانج وأحمد ريان

وواصل "الأهلي أوضح موقفه من عروض اللاعبين الأجانب وفرصهم مع الفريق في بيان سرمي قبل أيام".

وأتم تصريحاته "حديث الأهلي في هذا الشأن واضح تماما ولا يحتاج لأي تأويل".

ويتواجد أليو ديانج مع منتخب مالي وشارك في المباراة الودية أمام الجزائر بالكامل والتي خسرها بهدف دون رد.

ويستعد ديانج لخوض مباراتين وديتين مع مالي ضد الكونغو الديمقراطية وتونس.

ديانج البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف الأهلي عام 2019 قادما من مولودية الجزائر.

وفاز مع الأهلي بلقب الدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، وحصد أيضا برونزية كأس العالم للأندية.

أليو ديانج الأهلي جالاتا سراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلبية مسحة إسبانيا واستمرار التدريبات الفردية 28 دقيقة | يورو 2020
أمير توفيق لـ في الجول: جالاتا سراي لم يطلب ديانج 48 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد التونسي يعلن غياب ساسي عن وديتي الجزائر ومالي للإصابة 51 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - تتويج سيدات الأهلي بكأس مصر بعد سيناريو درامي أمام الصيد 57 دقيقة | رياضات أخرى
كين: إنجلترا في موقف أفضل عن كأس العالم 2018 ساعة | يورو 2020
تقرير مغربي: الاتحاد الإفريقي يدرس حضور 15 ألف لنهائي أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خريطة شبه الجزيرة حاضرة.. لماذا لا يريد العالم مواجهة بين روسيا وأوكرانيا في يورو 2020 ساعة | يورو 2020
فيرديناند: لا يمكن استدعاء ماجواير وهو غير جاهز..هو ليس بيكام أو روني 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 2 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 3 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 4 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي
قد ينال إعجابك