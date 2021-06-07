أمير توفيق لـ في الجول: جالاتا سراي لم يطلب ديانج

رد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي على التقارير التي تشير إلى رغبة نادي جالاتا سراي التركي في ضم أليو ديانج لاعب الفريق الأحمر.

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com: "الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية من نادي جالاتا سراي التركي لاستعارة أليو ديانج مقابل 800 ألف يورو في موسم واحد".

وأضاف "كل هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة ولم تحدث على الإطلاق".

وواصل "الأهلي أوضح موقفه من عروض اللاعبين الأجانب وفرصهم مع الفريق في بيان سرمي قبل أيام".

وأتم تصريحاته "حديث الأهلي في هذا الشأن واضح تماما ولا يحتاج لأي تأويل".

ويتواجد أليو ديانج مع منتخب مالي وشارك في المباراة الودية أمام الجزائر بالكامل والتي خسرها بهدف دون رد.

ويستعد ديانج لخوض مباراتين وديتين مع مالي ضد الكونغو الديمقراطية وتونس.

ديانج البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف الأهلي عام 2019 قادما من مولودية الجزائر.

وفاز مع الأهلي بلقب الدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، وحصد أيضا برونزية كأس العالم للأندية.