الاتحاد التونسي يعلن غياب ساسي عن وديتي الجزائر ومالي للإصابة
الإثنين، 07 يونيو 2021 - 21:32
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الإثنين إصابة لاعب خط وسط المنتخب فرجاني ساسي عن المباراتين الوديتين المقبلتين بسبب الإصابة.
فرجاني ساسي
النادي : الزمالك
وأشار بيان الاتحاد التونسي إلى أن ساسي وزميله في المنتخب يوسف المساكني خضعا لفحوصات طبية اليوم بعد شعورهما ببعض الآلام عقب مواجهة الكونغو الديمقراطية.
وبناء على تلك الفحوصات تبين حاجة ساسي والمساكني للراحة لعشر أيام.
وبالتالي تأكد غياب الثنائي عن مباراتي تونسي الوديتين المقبلتين ضد الجزائر ومالالي.
وفازت تونس على الكونغو الديموقراطية بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية، أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب رادس.
تونس ستلعب مباراتين وديتين أخرتين أمام الجزائر ومالي يومي 11 و15 يونيو الجاري.
ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 16 يونيو الجاري، ضمن بطولة الدوري المصري.