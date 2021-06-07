كرة طائرة - تتويج سيدات الأهلي بكأس مصر بعد سيناريو درامي أمام الصيد

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 21:26

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - كرة طائرة

فازت سيدات الأهلي للكرة الطائرة ببطولة كأس مصر بعد التغلب في النهائي على سيدات نادي الصيد في مباراة درامية بنتيجة 3-2.

وتقدم الأهلي في النتيجة بعدما فاز بالشوط الأول والثاني، قبل أن يعود الصيد ويفوز بالشوطين الثالث والرابع.

لتذهب المباراة إلى الشوط الخامس الفاصل والذي شهد فوز الأهلي بنتيجة 19-17.

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وبذلك حافظت سيدات الأهلي على الثانية المحلية بعد فوزهن بلقب الدوري في الشهر الماضي.

ووصلت نهلة سامح قائدة فريق الطائرة لسيدات الأهلي إلى اللقب رقم 47 في مسيرتها مع القلعة الحمراء.

بواقع 18 لقب دوري و18 كأس مصر و6 ألقاب بطولة إفريقيا و5 ألقاب البطولة العربية.

الأهلي كرة طائرة
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