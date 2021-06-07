كين: إنجلترا في موقف أفضل عن كأس العالم 2018

يؤمن هاري كين مهاجم وقائد منتخب إنجلترا أن الأسود الثلاثة في موقف أفضل لخوض بطولة يورو 2020 عما كان يعيشه الفريق قبل كأس العالم 2018.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر إنجلترا

وتحدث هاري كين للبث الإذاعي الرسمي للمنتخب الإنجليزي قائلا: "نحن على الأرجح في مكان أفضل".

وأوضح لاعب توتنام "في كأس العالم ربما لم نكن متأكدين من مكاننا كفريق لكننا قدمنا أداء جيدا حقا وكنا على قدرى الحدث".

وأكمل "أشعر أننا الآن لدينا المزيد من الخبرة والكثير من اللاعبين خاضوا مباريات أكبر مع أنديتهم وبعض من شاركوا في كأس العالم اكتسبوا الخبرات كذلك".

وواصل "أشعر أننا في مكان جيد بالطبع هناك الكثير من العمل نحتاج للقيام به فنحن لا نأتي ونفوز بالبطولة مباشرة".

وأتم هاري كين حديثه "لم يفز منتخب إنجلترا ببطولة منذ فترة طويلة لذلك يجب أن نتحلى بعقلية جيدة طوال الطريق لأنها رحلة طويلة وصعبة للوصول للمراحل الأخيرة من البطولة".

ويلعب منتخب إنجلترا في اليورو في المجموعة الرابعة بجوار كرواتيا واسكتلندا والتشيك.