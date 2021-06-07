رومانو: تمت.. فينالدوم إلى باريس سان جيرمان

أتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع جورجينيو فينالدو لاعب وسط ليفربول السابق ومنتخب هولندا.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن اللاعب الهولندي وقع على عقود انضمامه لصفوف باريس سان جيرمان، والإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في الساعات القليلة المقبلة.

وذلك عقب اجتياز اللاعب للكشف الطبي في باريس سان جيرمان.

ووقع فينالدوم على عقد يمتد لـ3 مواسم مع باريس سان جيرمان وحتى عام 2024.

وكان فينالدوم البالغ من العمر 30 عاما قريبا من الانضمام لبرشلونة بعد نهاية تعاقده مع ليفربول.

لكنه غير وجهته إلى باريس للانضمام لصفوف سان جيرمان.

وانضم فينالدوم لصفوف ليفربول في عام 2016 قادما من نيوكاسل يونايتد.

وحصد مع الفريق الأحمر الإنجليزي بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.