رومانو: تمت.. فينالدوم إلى باريس سان جيرمان

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 19:48

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم

أتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع جورجينيو فينالدو لاعب وسط ليفربول السابق ومنتخب هولندا.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن اللاعب الهولندي وقع على عقود انضمامه لصفوف باريس سان جيرمان، والإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في الساعات القليلة المقبلة.

وذلك عقب اجتياز اللاعب للكشف الطبي في باريس سان جيرمان.

أخبار متعلقة
تقرير إسباني: الصفقة الثالثة تمت.. برشلونة يكمل الاتفاق مع ديباي بعد إيجابية مسحة بوسكيتس..أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب إسبانيا مورينيو: يجب أن يكون هندرسون الحارس الأول لمانشستر يونايتد

ووقع فينالدوم على عقد يمتد لـ3 مواسم مع باريس سان جيرمان وحتى عام 2024.

وكان فينالدوم البالغ من العمر 30 عاما قريبا من الانضمام لبرشلونة بعد نهاية تعاقده مع ليفربول.

لكنه غير وجهته إلى باريس للانضمام لصفوف سان جيرمان.

وانضم فينالدوم لصفوف ليفربول في عام 2016 قادما من نيوكاسل يونايتد.

وحصد مع الفريق الأحمر الإنجليزي بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

فينالدوم باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: تمت.. فينالدوم إلى باريس سان جيرمان 16 دقيقة | الدوري الفرنسي
خبر في الجول – أحداد سافر إلى المغرب مصابا بتقرير طبي من الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
بعد إيجابية مسحة بوسكيتس..أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب إسبانيا 40 دقيقة | يورو 2020
تقرير إسباني: الصفقة الثالثة تمت.. برشلونة يكمل الاتفاق مع ديباي ساعة | ميركاتو
الجانب السياسي لكرة القدم.. قميص أوكرانيا يغضب روسيا قبل اليورو ساعة | يورو 2020
هولندا.. لاختصار حرب الـ 80 عاما في أربع سنوات 2 ساعة | يورو 2020
مران الزمالك - عودة مدرب الحراس وتأهيل شيكابالا وحازم وحفني 2 ساعة | الدوري المصري
مورينيو: يجب أن يكون هندرسون الحارس الأول لمانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 2 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 3 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 4 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي
قد ينال إعجابك