بعد إيجابية مسحة بوسكيتس..أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب إسبانيا

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 19:24

كتب : عبد الرحمن فوزي

سيرخيو بوسكيتس - برشلونة - ليفانتي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضم أسماء جديدة لمعسكر المنتخب استعدادا ليورو 2020، كبدائل محتملة لسيرخيو بوسكيتس.

وكان الاتحاد الإسباني أعلن عن إصابة سيرخيو بوسكيتس بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية مسحته أمس الأحد.

بعد إيجابية مسحة بوسكيتس قرر الاتحاد الإسباني إلغاء المباراة الودية المقرر لها غدا أمام ليتوانيا وخوضها بمنتخب الشباب بدلا من الفريق الأول.

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وقرر لويس إنريكي ضم كل من رودريجو مورينو وكارلوس سولير وبريس مينديز تحسبا لحال تم استبعاد بوسكيتس من القائمة أو في حال ظهرت نتائج أي لاعب آخر إيجابية لفيروس كورونا.

اللاعبون الأربعة سيتدربون يوميا تحت قيادة لويس إنريكي ولكن بشكل منفرد ومنفصل عن باقي أعضاء الفريق الذين تم استدعائهم من قبل.

كما سيتم استدعاء بعض اللاعبين من منتخب الشباب للتدرب في نفس الظروف عقب مباراتهم أمام ليتوانيا الودية.

اللاعبون المستدعون سيظلون خارج معسكر المنتخب الإسباني، ولكن سيذهبون للتدريبات يوميا من المنزل مع فحصهم بشكل يومي، وسيتم تقييمه حالتهم أو إذا كان سيتم استدعاء أحدهم عقب نتائج التحليلات للاعبين داخل المعسكر في الأيام المقبلة.

وخاض منتخب إسبانيا مباراة ودية واحدة استعدادا لـ يورو 2020 أمام البرتغال وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع السويد في أول مبارياته بدور المجموعات من يورو 2020 يوم الإثنين 14 يونيو.

وأوقعت القرعة منتخب إسبانيا في المجموعة الرابعة بجانب كل من السويد، وبولندا، سلوفاكيا.

بوسكيتس إسبانيا يورو 2020
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