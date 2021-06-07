مران الزمالك - عودة مدرب الحراس وتأهيل شيكابالا وحازم وحفني

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ووصل إلى القاهرة البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق قادما من بلاده بعد قضاء فترة إجازته.

وقاد أوليفيرا تدريبات حراس مرمى الفريق اليوم بشكل طبيعي.

وقاد أيمن الطويل مدرب حراس فريق ٢٠٠٣، تدريبات حراس مرمى الفريق لمدة يومين لحين وصول مدرب الحراس البرازيلي.

وخاض الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة وحازم إمام وأيمن حفني تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

ويعاني حازم إمام من إصابة في العضلة الضامة، في حين يعاني عبد الشافي من إصابة بشد في السمانة، ويعاني عبد الله جمعة من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، في حين يؤدي شيكابالا وحفني تدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج المخصص لهما من الجهاز الفني.