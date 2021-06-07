المصري: نثق في علي ماهر.. وكانت لدينا أحلام كبيرة في الكأس ضاعت في 5 دقائق

أعرب محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري عن ثقة مجلس الإدارة في علي ماهر المدير الفني.

وكان المصري قد ودع منافسات كأس مصر من ربع النهائي أمام فريق أسوان بركلات الترجيح.

وقال الخولي عبر إذاعة أون سبورت: "يمتد تعاقد علي ماهر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري".

وأوضح "وخلال يومين سنبدأ التحضير للموسم الجديد على أنه متواجد معنا".

وشدد الخولي "تواجد الفريق في المربع الذهبي والتأهل للكونفدرالية أمور مهمة لإدارة النادي".

وتابع "نثق كثيرا في علي ماهر فهو من أفضل المدربين المجتهدين، وهو سعيد معنا ونتمنى استمرار حالة النجاح والاستقرار في المصري".

وبالحديث عن مواجهة أسوان في الكأس قال: "بالطبع تلك الخسارة أغضبت الجماهير وكانت مفاجأة كبيرة".

واختتم تصريحاته "تم تغريم كل لاعب 100 ألف جنيه، كانت لدينا طموحات كبيرة في الكأس وضاعت في أقل من 5 دقائق".