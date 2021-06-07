وكيلهما: وليد سليمان مستمر مع الأهلي.. وموقف الشناوي من العروض

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 14:09

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - وليد سليمان

نفى حازم الحديدي وكيل اللاعبين وليد سليمان ومحمد الشناوي ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك الموسم هو الأخير لوليد سليمان مع الأهلي.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

ويرتبط وليد سليمان بتعاقد لمدة موسمين مع الأهلي وينتهي تعاقده في صيف 2022.

وقال حازم الحديدي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا صحة لما يتردد حول رحيل وليد سليمان، هو قيمة كبيرة وفوجئنا بما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مباراة مهمة مثل السوبر الإفريقي".

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وتابع "تعاقد وليد سليمان مع الأهلي لمدة موسمين وهو قيمة كبيرة كقائد داخل الفريق، ولا أساس لفكرة الرحيل أو نية لعدم إكمال التعاقد".

وأوضح "لا أعلم سر انتشار تلك التقارير في ذلك التوقيت الهام للفريق".

وبالحديث عن موقف حارس الأهلي من العروض أوضح "ما أثق فيه وأعلمه أن محمد الشناوي مستمر مع النادي الأهلي وهدفه هو استمرار حصد البطولات".

وكشف الحديدي "لا نعلم مصداقية اهتمام بعض الأندية السعودية بضمه ولكن بالتأكيد تلقينا العديد من العروض الفترة الأخيرة".

وشدد وكيل اللاعب "محمد الشناوي يركز مع الأهلي خلال الفترة الصعبة المقبلة ورغبته هي الاستمرار وعدم التحرك إلى بعد رأي النادي في ذلك".

واختتم تصريحاته "لا أعلم سر الأحاديث عن تجديد ورحيل اللاعبين الآن، مثلما سمعنا عن عمرو السولية واللاعب مرتبط بتعاقد مع النادي".

الأهلي وليد سليمان محمد الشناوي
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