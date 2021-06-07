فرج عامر: انتقال مصطفى فتحي للأهلي عبر سموحة مثل أفلام جيمس بوند.. وموقفنا من كهربا

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن يكون هناك مفاوضات لانتقال مصطفى فتحي المعار من الزمالك إلى الأهلي عبر النادي السكندري موضحا أن ذلك أشبه بأفلام جيمس بوند.

ويرى رئيس سموحة أن فكرة الحصول على محمود كهربا على سبيل الإعارة صعبة بسبب عقده المرتفع.

وقال فرج عامر عبر قناة الشمس: "ما يقال عن انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي عبر سموحة أشبه بأفلام جميس بوند".

وتابع "نحن ناد كبير ولا نقبل ذلك بل أن أفضل لاعبينا سبق لهم الانضمام إلى الزمالك أكثر من الأهلي ".

وأوضح "الزمالك تعاقد مع طارق حامد ومحمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز وغيرهم من سموحة".

وبالحديث عن ضم كهربا الموسم المقبل أوضح "هو لاعب دولي كبير وعقده غال جدا بالنسبة لنا".

وشدد "أعتقد أنه إذا أراد الأهلي إعارته فسيكون ذلك إلى نادي خليجي".

وأوضح "بالتأكيد لدي رغبة في ضم بعض لاعبي الأهلي ولكن لن أصرح بهم لتفادي ما حدث الموسم الحالي".

واختتم تصريحاته موضحا "أتممنا اتفاقنا مع أحمد ياسر ريان هذا الموسم، ثم قيل أنه يرفض الذهاب إلى الاسكندرية ووقع مع سيراميكا كليوباترا بضعف الراتب".