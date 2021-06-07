مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كارتيرون لم يطلب إيزي إيميكا

نفى مصدر بنادي الزمالك، أن يكون المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد طلب ضم لاعب وسط المصري، إيزي إيميكا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم يحدث وأن طلب كارتيرون ضم إيميكا للزمالك".

وأكمل "كارتيرون يرى أنه من الصعب ضم لاعب أجنبي في نفس مركز طارق حامد قائد وسط الفريق".

وشدد "كارتيرون أيضا لم يطلب من رئيس اللجنة السابقة للزمالك، عماد عبد العزيز، ضم أي لاعبين".

وكان وائل الخربتاوي وكيل اللاعب قد قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "إيزي إيميكا هو اللاعب رقم 1 حاليا في ترشيحات الانضمام إلى الزمالك بناء على رغبة كارتيرون".

وتابع "جمعتني جلسة مع عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة المؤقتة السابقة للزمالك من أجل التفاوض لضم إيميكا بداية من الموسم المقبل".

وأوضح الخربتاوي "إيزي إيميكا يتمنى الانضمام لنادي الزمالك حتى أنه أبلغ إسماعيل يوسف بذلك عقب لقاء سابق جمع الفريقين مع بداية انضمامه للمصري".

وعن موقف النادي كشف "أبلغت المصري برغبة نادي الزمالك واللاعب نفسه في الانتقال، هناك علاقة طيبة بين الناديين لكن يفضل المصري الانتظار لنهاية الموسم".

واختتم تصريحاته "يرتبط إيزي إيميكا بتعاقد مع المصري لمدة موسمين ونصف الموسم، ورفض النادي عروض تركية سابقة لانتقاله".

ولعب إيزي إيميكا مع المصري هذا الموسم في 16 مباراة وسجل هدفين رغم لعبه في مركز الوسط الدفاعي.

وانتقل إيميكا إلى المصري قادما من النصر للتعدين في صيف 2018.