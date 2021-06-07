مدافع برايتون في قائمة إنجلترا بدلا من ترينت

أعلن منتخب إنجلترا تواجد بن وايت مدافع برايتون في قائمة الفريق النهائية لخوض بطولة يورو 2020، بدلا من ترينت ألكسندر أرنولد المصاب.

جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا استبعد الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد من قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بسبب الإصابة.

ونشر وايت الذي كان ضمن القائمة الاحتياطية صورته بقميص المنتخب الإنجليزي وعلق عليها قائلا: "أشعر بالفخر الشديد، سأعطى كل ما لدي"، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

مدافع برايتون البالغ من العمر 23 عاماً شارك ضد النمسا وكذلك أمام رومانيا في أخر المباريات الودية للإنجليز قبل انطلاق اليورو.

وكان ألكسندر أرنولد قد غادر مباراة إنجلترا والنمسا الودية يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

وأوضحت الأشعة المقطعية التي أجراها ألكسندر أرنولد عدم قدرته على المشاركة في البطولة مع إنجلترا.

وأكدت الاتحاد الإنجليزي في بيانه الرسمي أن ساوثجيت سيحدد ما إذا كان سيضم بديلا لألكسندر أرنولد من عدمه بعد مباراة رومانيا الودية.

ونشر ليفربول بيانا رسميا أوضح فيه أن اللاعب سيعود لمقر تدريبات النادي لكي يبدأ برنامج إعادة التأهيل لكي يكون جاهزا قبل بداية الموسم المقبل.

وأكدت شبكة "ذا أثليتك" أن ساوثجيت يفكر في ضم لاعبا من الخماسي: بن وايت، بن جودفري، جيمس وارد براوس، جيسي لينجارد أو أولي واتكينز بدلا من ألكسندر أرنولد.

ورغم أن الخماسي السابق لا يلعب كظهير أيمن لكن تواجد 3 لاعبين يستطعيون شغل هذا المركز في القائمة، وهم: كيران تريبير ورييس جيمس وكايل ووكر قد يجعل ساوثجيت يضم لاعبا يلعب في مركز مختلف.

ولعب ألكسندر أرنولد 13 مباراة دولية وسجل هدفا واحدا.

أتمت إنجلترا استعداداتها ليورو 2020 بالفوز على رومانيا وديا.

وفازت إنجلترا على رومانيا بهدف مقابل لا شيء على ملعب "ريفر سايد"، في مباراة ودية أخيرة قبل بداية يورو 2020.

سجل ماركوس راشفورد هدف المباراة الوحيد بالدقيقة الـ68 من ركلة جزاء.

وتبدأ إنجلترا مبارياتها في اليورو بمواجهة كرواتيا يوم 13 يونيو، ثم اسكتلندا يوم 18 يونيو، والتشيك يوم 22 يونيو.

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