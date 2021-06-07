ماركا: السعودية تستضيف السوبر الإسباني حتى 2029

نجحت المملكة العربية السعودية في الحفاظ على تنظيم بطولة السوبر الإسباني لكرة القدم.

وكشفت صحيفة ماركا أن السعودية رغم الأزمة المالية الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، حافظت على عقودها مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتدفع السعودية وفقا لماركا 30 مليون يورو سنويا من أجل استضافة كأس السوبر الإسباني..

وكان الاتفاق السابق هو إقامة السوبر الإسباني في السعودية لمدة ثلاث نسخ بين 2019 إلى 2021.

ونقلت ماركا عن 2Playbook أن الاتحاد الاسباني توصل لاتفاق تجديد العقد الحالي لمدة ثلاث سنوات أخرى مع إمكانية التجديد لـ أربع نسخ جديدة.

وبالتالي ستقام منافسات كأس السوبر الإسباني حتى 2029 على الأقل إذا تم الالتزام بذلك العقد.

وأشارت ماركا إلى أن الاتحاد الإسباني سيحصل على ما يقرب من 240 مليون إلى 320 مليون يورو في تلك الفترة.

وحقق أتليتك بلباو لقب السوبر في النسخة الأخيرة على حساب برشلونة بعد الفوز 3-2 عقب اللجوء للأشواط الإضافية.