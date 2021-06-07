أحمد مجاهد: سأترشح لرئاسة اتحاد الكرة يوما ما.. والفارق بين عقوبة الشناوي وإمام عاشور

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 11:00

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - أحمد مجاهد - مران منتخب مصر

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أنه ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد يوما ما.

ويرى مجاهد أن جدول الدوري الذي تم إعلانه حتى الجولة الأخيرة ما كان ليمر بدون اعتراضات لولا الاجتماع الأخير.

وقال مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس: "صحيح إن تواجدي حاليا بصفة مؤقتة، لكنني سأكون رئيسا لاتحاد الكرة يوما ما. هذا هدفي الذي وضعته لنفسي منذ سنوات وأعمل عليه".

أخبار متعلقة
كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات سلسلة نصف النهائي وزير الرياضة: لا يوجد تأجيل للانتخابات سواء في الاتحادات أو الأندية حتى تاريخه مجاهد: اللوائح تحكم تعامل اتحاد الكرة مع انتقالات اللاعبين.. ولم نصدر تعليقات بشأنها اتحاد الكرة يحدد مواعيد ثلاث مباريات لـ بيراميدز في الدوري بينهم مواجهة الأهلي

وتابع "الأيام ستثبت إن التغيير الذي تم وقدوم اللجنة الحالية كان مفيدا للكرة المصرية".

وأوضح مجاهد "قد أختلف مع اللجنة السابقة لإدارة اتحاد الكرة في بعض القرارات، لكن أكبر خطأ ارتكبوه في رأيي هو إلغاء الهبوط بالدرجة الثانية وزيادة عدد الفرق مرة أخرى".

وأضاف "بعدما كنا في طريقنا لتقليل الفرق حتى يكون دوري الدرجة الثانية من مجموعة واحدة مستقبلا".

وبالحديث عن قراره بتخفيف عقوبة محمد الشناوي وعدم تنفيذ ذلك مع إمام عاشور أوضح "عقوبة إمام عاشور وخماسي شباب الزمالك كانت من لجنة الانضباط، وبالتالي ليس لي سلطة للتدخل في تقليله أو زيادته".

وتابع "أما عقوبة محمد الشناوي فكانت قرار للجنة المسابقات ومن حقي التدخل في تقليل العقوبة وفقا للوائح مثلما حدث مثلا مع حسام حسن وعامل الاتحاد السكندري".

وكشف مجاهد "لم أقل إن تقليص عقوبة محمد الشناوي كان للصالح العام أو لأن الأهلي سيمثل مصر بكأس العالم للأندية. عقوبة اللاعب المحلية لا دخل لها بكأس العالم من الأساس، لكن تصريحاتي اقتُطعت. وبالمناسبة أحد الأشخاص قدم ضدي شكوى للاتحاد الدولي مرفقة بفيديو مقصوص أيضا للتصريحات".

وبالحديث عن موسم الدوري قال: "أي مبتدئ يعلم إن جدول الدوري هذا الموسم ليس مثاليا. لكن لماذا؟ بسبب تأخر انتهاء الموسم الماضي وتأخر بداية الموسم الجاري. لذلك فأنا مازلت عند رأيي بإن الحل الصحيح كان عدم استكمال الموسم الماضي".

وتابع "جميع الأندية ستخوض آخر 6 مباريات وعدد مبارياتها متساوي. وسيخوضون آخر 3 مباريات في توقيت واحد".

وشدد مجاهد "الجدول الذي صدر اليوم للدوري ما كان ليمر مرور الكرام وبدون اعتراضات الأندية بدون الاجتماع الذي عقدناه معهم وشرحنا لهم الموقف فيه، ليكونوا على دراية بالصورة كاملة".

واختتم تصريحاته "بمجرد تحديد الصاعدين والهابطين للموسم المقبل، سيكون لدينا فرصة عظيمة لانتخاب رابطة للأندية تدير المسابقة".

الاتحاد المصري اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة حميد أحداد في معسكر منتخب المغرب للمحليين 17 دقيقة | إفريقيا
المصري: نثق في علي ماهر.. وكانت لدينا أحلام كبيرة في الكأس ضاعت في 5 دقائق ساعة | الدوري المصري
10 من أعظم مشاهد اليورو عبر التاريخ 2 ساعة | يورو 2020
تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المقاولون: النحاس مستمر الموسم المقبل.. لم يحدث تواصل من الزمالك بشأن مجلي 2 ساعة | الدوري المصري
كشري: مهمة الإنتاج في البقاء صعبة.. نحتاج لفوزين 2 ساعة | الدوري المصري
وكيلهما: وليد سليمان مستمر مع الأهلي.. وموقف الشناوي من العروض 3 ساعة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: السولية يعشق الأهلي.. فكرة خروجه للإعارة رؤية مني ودليل على الانتماء 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 2 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 3 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 4 قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا
قد ينال إعجابك