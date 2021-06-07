مصدر من الزمالك لـ في الجول: كنا نفضل لعب الكأس حتى لا يزيد الفارق في مباريات الدوري مع الأهلي

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 00:56

كتب : إبراهيم رمضان

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علق مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على جدول مباريات الدوري الذي أعلنه اتحاد الكرة لنهاية الموسم الجاري.

وأعلن اتحاد الكرة عن جدول باقي مباريات الموسم الجاري للأهلي والزمالك في الدوري وكأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com: "كان من الأولى أن يخوض الزمالك واحدة من المباريات الثلاثة السابقة (المصري – الإسماعيلي – الجونة) في الفترة من 17 يونيو وحتى 28 من الشهر ذاته بين مباراتي أسوان والمقاصة بدلا من التنقل بين 3 محافظات في أيام قليلة".

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وأضاف "سنلعب مباراتين وسيزيد عدد مبارياتنا عن الأهلي في الدوري إلى 8 مباريات".

وواصل "كان من الأفضل أن نلعب ضد المقاصة في الكأس وإذا حققنا الفوز نواجه أسوان وإذا فزنا ننتظر الطرف الآخر في نهائي الكأس بدلا من لعب مباريات الدوري أولا".

وأتم تصريحاته "وخلال هذه الفترة نلعب مباراة واحدة في الدوري ليزيد الفارق في المباريات مع الأهلي إلى 7 فقط وليس 8 مباريات".

ويتصدر الزمالك الدوري بـ 55 نقطة من 25 مباراة، فيما يحل الأهلي ثانيا بـ 41 نقطة من 19 مباراة.

الزمالك الدوري المصري
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