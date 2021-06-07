تايكوندو - مصر تختتم بطولة إفريقيا بـ 14 ميدالية متنوعة في المركز الثاني من الترتيب

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 00:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تايكوندو

اختتمت بعثة منتخب مصر بطولة إفريقيا للتايكوندو المقامة في السنغال برصيد 14 ميدالية متنوعة.

وحصدت مصر ثلاث ميداليات ذهبية بالإضافة إلى خمس ميداليات فضية وست ميداليات برونزية.

وشاركت مصر في بطولة إفريقيا لرجال وسيدات التايكوندو المقامة في السنغال بـ 15 لاعبا.

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وتأتي المشاركة في بطولة إفريقيا ضمن استعدادات منتخب التايكوندو تحت قيادة المدير الفني المكسيكي أوسكار لأولمبياد طوكيو المقرر لها الشهر المقبل.

وجاءت المغرب في صدارة جدول الترتيب العام برصيد 13 ميدالية متنوعة بعد تحقيق ثلاث ذهبيات وست ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية.

وجاءت ميداليات البعثة المصرية كالآتي:

الذهبية:

سيف عيسى - عبد الرحمن وائل - شهد سامي

الفضية:

منة مدحت - عبد الرحمن خلف - عمر شراقي - أحمد وائل - أحمد الراوي

البرونزية:

تقى شعبان - هداية ملاك - نور حسين - أشرقت نبيل - روان رفاعي - ميسون إيهاب

تايكوندو مصر هداية ملاك سيف عيسى
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