يورو تحت 21 - ألمانيا بطلا بعد الفوز على البرتغال

حقق منتخب ألمانيا لقب يورو تحت 21 عقب الفوز على البرتغال.

ويعد ذلك هو اللقب الثالث في تاريخ المنتخب الألماني في بطولة يورو تحت 21.

وسبق لمنتخب ألمانيا الفوز باللقب مرتين من قبل في نسختي 2009 و2017.

وفاز منتخب ألمانيا على البرتغال على ملعب ستوزيك في سلوفينيا بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية.

سجل هدف المباراة الوحيد لوكاس نميتشا في الدقيقة الـ 49.

مرر بوتي باكو الكرة لنميتشا الذي انفرد بالمرمي ومر من الحارس، ووضع الكرة في الشباك.

وكانت البطولة والتي تستضيفها سلوفينيا والمجر بشكل مشترك، قد بدأت في 24 مارس الماضي، وتوقفت بانتهاء دور المجموعات بسبب ضغط الوقت، قبل أن يتم استئنافها بداية من دور ربع النهائي في 31 مايو.

ويحمل كل من المنتخب الإيطالي والمنتخب الإسباني الرقم القياسي كالأكثر فوزا باللقب في خمس مناسبات لكل منهما.