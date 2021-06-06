وكيل إيزي إيميكا: كارتيرون يرغب في ضمه لـ الزمالك.. واللاعب يتمنى

الأحد، 06 يونيو 2021 - 23:33

كتب : FilGoal

إيزي إيميكا مع المصري أمام وادي دجلة

دخل إيزي إيميكا لاعب وسط المصري البورسعيدي قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك الموسم المقبل.

وكشف وائل الخربتاوي وكيل اللاعب عن رغبة الزمالك في ضم إيميكا مع رغبة اللاعب في إتمام الصفقة.

وقال الخربتاوي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "إيزي إيميكا هو اللاعب رقم 1 حاليا في ترشيحات الانضمام إلى الزمالك بناء على رغبة كارتيرون".

أخبار متعلقة
المصري لـ في الجول: علي ماهر مستمر مع الفريق.. لم نناقش إمكانية رحيله في ظهوره الأول.. متولي يغادر ودية الأهلي ومصر للتأمين مصابا تايكوندو - عودة عبد الرحمن وائل من لندن ليلحق بالبعثة المصرية إلى السنغال في الجول يكشف - كيف يفكر المصري في مصير علي ماهر بعد الخروج من كأس مصر

وتابع "جمعتني جلسة مع عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة المؤقتة السابقة للزمالك من أجل التفاوض لضم إيميكا بداية من الموسم المقبل".

وأوضح الخربتاوي "إيزي إيميكا يتمنى الانضمام لنادي الزمالك حتى أنه أبلغ إسماعيل يوسف بذلك عقب لقاء سابق جمع الفريقين مع بداية انضمامه للمصري".

وعن موقف النادي كشف "أبلغت المصري برغبة نادي الزمالك واللاعب نفسه في الانتقال، هناك علاقة طيبة بين الناديين لكن يفضل المصري الانتظار لنهاية الموسم".

واختتم تصريحاته "يرتبط إيزي إيميكا بتعاقد مع المصري لمدة موسمين ونصف الموسم، ورفض النادي عروض تركية سابقة لانتقاله".

ولعب إيزي إيميكا مع المصري هذا الموسم في 16 مباراة وسجل هدفين رغم لعبه في مركز الوسط الدفاعي.

وانتقل إيميكا إلى المصري قادما من النصر للتعدين في صيف 2018.

المصري الزمالك إيزي إيميكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة حميد أحداد في معسكر منتخب المغرب للمحليين 15 دقيقة | إفريقيا
المصري: نثق في علي ماهر.. وكانت لدينا أحلام كبيرة في الكأس ضاعت في 5 دقائق ساعة | الدوري المصري
10 من أعظم مشاهد اليورو عبر التاريخ 2 ساعة | يورو 2020
تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المقاولون: النحاس مستمر الموسم المقبل.. لم يحدث تواصل من الزمالك بشأن مجلي 2 ساعة | الدوري المصري
كشري: مهمة الإنتاج في البقاء صعبة.. نحتاج لفوزين 2 ساعة | الدوري المصري
وكيلهما: وليد سليمان مستمر مع الأهلي.. وموقف الشناوي من العروض 3 ساعة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: السولية يعشق الأهلي.. فكرة خروجه للإعارة رؤية مني ودليل على الانتماء 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 2 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 3 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 4 قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا
قد ينال إعجابك