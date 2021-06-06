عودة هازارد.. بلجيكا تفوز علي كرواتيا وديا

الأحد، 06 يونيو 2021 - 23:25

كتب : عبد الرحمن فوزي

روميلو لوكاكو يحتفل بهدف بلجيكا في كرواتيا

أنهى منتخبا بلجيكا وكرواتيا استعداداتهما للمشاركة في يورو 2020.

وفاز منتخب بلجيكا على كرواتيا بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية على ملعب "روي بادوان" في آخر مباراة ودية للفريقين قبل يورو 2020.

وسجل روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 38.

أخبار متعلقة
بلجيكا.. كنز المواهب حوار في الجول - جورج ليكينز يتحدث عن فرص بلجيكا والمجر في اليورو دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا الأولى في يورو 2020

ارتدت الكرة من دفاع كرواتيا ليستلمها لوكاكو ويسددها مباشرة في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة إدين هازارد، في الدقيقة الـ 80 بديلا ليانيك كاراسكو، وحصل لاعب ريال مدريد على شارة القيادة فور مشاركته.

مشاركة هي الأولي له مع منتخب بلجيكا لأول مرة منذ 566 يوم، منذ المشاركة لأخر مرة أمام قبرص في دوري الأمم الأوروبي في 19 نوفمبر 2019.

No description available.

وتعد تلك هي المباراة الثانية والأخيرة في استعدادات كلا المنتخبين لبطولة يورو 2020.

منتخب بلجيكا تعادل مع اليونان في المباراة الأولي بهدف لكل فريق.

كما تعادل المنتخب الكرواتي مع أرمينيا في مباراته الأولي بنفس النتيجة.

وأوقعت القرعة منتخب بلجيكا في المجموعة الثانية بجانب كل من روسيا، والدنمارك، وفنلندا.

بينما يقع المنتخب الكرواتي في المجموعة الرابعة بجانب كل من إنجلترا، والتشيك، وإسكتلندا.

يورو 2020 بلجيكا لوكاكو
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة حميد أحداد في معسكر منتخب المغرب للمحليين 21 دقيقة | إفريقيا
المصري: نثق في علي ماهر.. وكانت لدينا أحلام كبيرة في الكأس ضاعت في 5 دقائق ساعة | الدوري المصري
10 من أعظم مشاهد اليورو عبر التاريخ 2 ساعة | يورو 2020
تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المقاولون: النحاس مستمر الموسم المقبل.. لم يحدث تواصل من الزمالك بشأن مجلي 2 ساعة | الدوري المصري
كشري: مهمة الإنتاج في البقاء صعبة.. نحتاج لفوزين 2 ساعة | الدوري المصري
وكيلهما: وليد سليمان مستمر مع الأهلي.. وموقف الشناوي من العروض 3 ساعة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: السولية يعشق الأهلي.. فكرة خروجه للإعارة رؤية مني ودليل على الانتماء 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 2 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 3 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 4 قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا
قد ينال إعجابك