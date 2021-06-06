عودة هازارد.. بلجيكا تفوز علي كرواتيا وديا

أنهى منتخبا بلجيكا وكرواتيا استعداداتهما للمشاركة في يورو 2020.

وفاز منتخب بلجيكا على كرواتيا بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية على ملعب "روي بادوان" في آخر مباراة ودية للفريقين قبل يورو 2020.

وسجل روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 38.

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#بلجيكا_كرواتيا ⚽️🔥



⚽️🥅 بعد محاولات عدّة .. روميلو لوكاكو يهز الشباك معلناً عن افتتاح التسجيل في هذه القمّة المنتظرة #كرة_القدم #Football pic.twitter.com/gGqdor0aGZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 6, 2021

ارتدت الكرة من دفاع كرواتيا ليستلمها لوكاكو ويسددها مباشرة في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة إدين هازارد، في الدقيقة الـ 80 بديلا ليانيك كاراسكو، وحصل لاعب ريال مدريد على شارة القيادة فور مشاركته.

مشاركة هي الأولي له مع منتخب بلجيكا لأول مرة منذ 566 يوم، منذ المشاركة لأخر مرة أمام قبرص في دوري الأمم الأوروبي في 19 نوفمبر 2019.

وتعد تلك هي المباراة الثانية والأخيرة في استعدادات كلا المنتخبين لبطولة يورو 2020.

منتخب بلجيكا تعادل مع اليونان في المباراة الأولي بهدف لكل فريق.

كما تعادل المنتخب الكرواتي مع أرمينيا في مباراته الأولي بنفس النتيجة.

وأوقعت القرعة منتخب بلجيكا في المجموعة الثانية بجانب كل من روسيا، والدنمارك، وفنلندا.

بينما يقع المنتخب الكرواتي في المجموعة الرابعة بجانب كل من إنجلترا، والتشيك، وإسكتلندا.