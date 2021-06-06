جيرو: ميلان ناد كبير.. ولا أريد مناقشة مستقبلي الآن

الأحد، 06 يونيو 2021 - 22:56

كتب : FilGoal

أوليفيه جيرو - تشيلسي - مانشستر يونايتد

أعلن أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي ومنتخب فرنسا عدم رغبته في مناقشة مستقبله في الوقت الحالي وتركيزه مع المنتخب على بطولة اليورو.

أوليفييه جيرو

النادي : تشيلسي

ميلان

وظهر جيرو خلال المؤتمر الصحفي السابق لأخر المواجهات الودية قبل يورو 2020.

وقال جيرو: "ميلان ناد كبير وعشقت العديد من لاعبيه مثل ماركو فان باستن وأندريه تشيفيشينكو".

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وشدد جيرو "لكن أنا لن أتحدث عن مستقبلي الآن، تركيزي حاليا على اليورو فقط".

وارتبط اسم جيرو الفترة الماضية بالانتقال إلى ميلان قبل أن يعلن تشيلسي تمديد تعاقده حتى صيف 2022.

وفعّل تشيلسي الخيار أحادي الجانب بالتمديد لجيرو لضمان عدم قدرته على الانضمام إلى ناد آخر في الدوري الإنجليزي.

وكشف جيرو "تشيلسي قام بتفعيل عقدي في أبريل وأعلن ذلك لاحقا بسبب قواعد الدوري الإنجليزي".

وأشارت تقارير إيطالية إلى وعد تشيلسي لمهاجم الفريق بالرحيل كوكيل مجاني حال حصل على عرض خارج الدوري الإنجليزي مثل ميلان.

تشيلسي ميلان جيرو
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