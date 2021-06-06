تشيزني ينفي مناقشة رحيله عن يوفنتوس

الأحد، 06 يونيو 2021 - 22:45

كتب : FilGoal

تشيزني - يوفنتوس - الصورة من حساب يوفنتوس

نفى فويتشيتش تشيزني حارس مرمى يوفنتوس مناقشة رحيله عن النادي هذا الموسم.

وشدد تشيزني أنه لم يتحدث مع يوفنتوس أو أي ناد أخر لأنه لم يتم مناقشة الرحيل من الأساس.

وتم ربط اسم تشيزني صاحب الـ 31 عاما أكثر من مرة بالعودة إلى روما مع انتشار تقارير رحيله.

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وقال تشيزني خلال مؤتمر صحفي مع منتخب بولندا: "أعلم أن مسألة رحيلي انتشرت في وسائل الإعلام الفترة السابقة لذا سأحاول الإجابة على هذا لمرة واحدة وإلى الأبد".

وتابع "لم أتحدث إلى يوفنتوس أو مع أي ناد آخر، لأنه لا يجود شيء للمناقشة حول الرحيل".

وشدد "أنا لست مسؤولا عن استراتيجية سوق الانتقالات في يوفنتوس".

ويستعد تشيزني للمشاركة مع منتخب بولندا في يورو 2020.

وكانت قد أشارت تقارير إيطالية إلى رغبة يوفنتوس في ضم جيانلويجي دوناروما مجانا بعد انتهاء عقده مع ميلان ورحيل تشيزني.

ويرتبط تشيزني بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2024 ويبدو أن اللاعب البولندي لا ينوي الرحيل عن البيانكونيريز

ويتناسب ذلك مع التقارير المنتشرة عن اقتراب باريس سان جيرمان من ضم دوناروما مع تراجع يوفنتوس وبرشلونة.

يوفنتوس تشيزني روما
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