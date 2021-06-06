تقرير: أتليتكو مدريد يسعى لخطف دي بول

الأحد، 06 يونيو 2021 - 22:39

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول

يسعى نادي أتليتكو مدريد لخطف رودريجو دي بول لاعب وسط أودينيزي قبل منافسة كبار أوروبا.

ويوافق أودينيزي على رحيل اللاعب هذا الصيف ولكن بمقابل مادي لا يقل عن 40 مليون يورو.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أتليتكو مدريد يسعى لتقديم عرض أكبر من باقي الأندية.

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وأشار التقرير إلى رغبة أندية يوفنتوس وميلان ونابولي وروما وليفربول في ضم اللاعب ولكن بمبلغ أقل من المطلوب.

وأوضح التقرير أن أتليتكو مدريد يجهز عرضا أكبر من الأندية المتنافسة على ضم دي بول.

ويبلغ دي بول من العمر 27 عاما ويرتبط بتعاقد مع أودينيزي حتى 2024.

وكان اللاعب الارجنتيني قد انضم إلى أودينيزي في صيف 2016.

وساهم دي بتسجيل 9 أهداف وصناعة 10 آخرين في 36 مباراة شارك بها في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

أتليتكو مدريد دي بول
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