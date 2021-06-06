هل يدعم صفوف روما؟ روميرو يعترف برغبته في العودة للدوري الإيطالي

الأحد، 06 يونيو 2021 - 22:31

كتب : FilGoal

سيرجيو روميرو

اعترف سرجيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق بأنه يميل نحو إيطاليا أو إنجلترا في خطوته المقبلة.

سيرخيو روميرو

النادي : مانشستر يونايتد

روما

وأصبح روميرو لاعبا حرا حاليا بعد أن أعلن مانشستر يونايتد رحيل اللاعب، وتم ربطه اسمه سابقا مع فريق روما.

وقال روميرو في محادثة مباشرة عبر موقع إنستجرام نقلها موقف فوتبول إيطاليا: "أعلن يونايتد رحيلي وأعمل الآن على معرفة أين هي وجهتي المقبلة؟".

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وتابع "لدي العديد من العروض في أوروبا، كل الأندية التي تفاوضت معي من أوروبا لكن سنرى ما هو الخيار الأفضل".

وكشف روميرو "وجهتي المقبلة قد تكون إيطاليا أو إنجلترا، أما إذا كانت إسبانيا فستكون تجربة جديدة بالنسبة لي".

وسبق لروميرو اللعب في الدوري الإيطالي مع فريق سامبدوريا.

واختتم روميرو تصريحاته "عليّ التفكير أيضا في بناتي اللائي يكبرن".

يبلغ روميرو من العمر 34 عاما وانتقل إلى مانشستر يونايتد منذ عام 2015.

ولعب روميرو في صفوف سامبدوريا في الفترة من 2011 إلى 2015 كان بينهم فترة إعارة في موناكو.

روميرو روما
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