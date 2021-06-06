الخليفي: لن نبيع مبابي أبدا.. من يستطيع منافسة سان جيرمان؟

أكد ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان على أن كيليان مبابي سيبقى في صفوف فريقه.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وكانت العديد من التقارير الإسبانية أشارت إلى إمكانية تعاقد ريال مدريد مع اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "سأكون واضحا، كيليان سيبقى في باريس، لن نبيعه أبدا ولن يرحل بشكل مجاني أبدا".

وتابع "أنا لا أعطي أبدا لوسائل الإعلام تفاصيل عن المفاوضات الجارية، ولكن كل ما أستطيع قوله إنها تتقدم بشكل جيدا، وأتمنى أن نصل لأرض مشتركة".

وشدد "إنها باريس، إنها بلده، مهمته ليست فقط أن يصبح لاعب كرة قدم ولكن للترويج أيضا للدوري الفرنسي وبلده وعاصمته".

وأضاف "إنه فتى رائع كشخص وكرياضي هو واحد من أفضل اللاعبين اليوم، وسيفوز بالكرة الذهبية لسنوات قادمة أنا متأكد 100%".

وأتم "لديه كل ما يحتاجه للتجديد هنا، أين يمكن أن يذهب؟ أي الأندية اليوم من حيث الطموح والمشروع تستطيع المنافسة مع باريس سان جيرمان؟".

ويتبقى في عقد المهاجم الشاب مع باريس سان جيرمان موسم واحد فقط، ويمكنه التعاقد مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وحقق باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي لقبي كأس فرنسا وكأس الدوري الفرنسي.

بينما أقصي الفريق من دور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا وأنهي الدوري في المركز الثاني خلف ليل.

ويستعد مبابي للمشاركة مع منتخب فرنسا في يورو 2020، بعدما تم اختياره في القائمة المشاركة من قبل المدرب ديديه ديشامب.

وأوقعت الفرعة فرنسا في المجموعة السادسة بجانب كل من البرتغال وألمانيا والمجر.