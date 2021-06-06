رمضان لـ في الجول: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في الأولمبياد واللعب ضد الأرجنتين وإسبانيا أمر واقع

الأحد، 06 يونيو 2021 - 22:23

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

يرى رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي ولاعب بيراميدز أن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يسير بشكل جيد.

وقال رمضان صبحي لـFilGoal.com: "معسكر المنتخب الأولمبي يسير بشكل جيد جدا وكل اللاعبين في حالة تركيز عالية وشوقي غريب يعطينا التعليمات دائما لننفذها لأن البطولة اقتربت كثيرا".

وأضاف "سنحاول خلال مباراتي جنوب إفريقيا إظهار الأداء الجيد الذي اعتادت عليه الجماهير من المنتخب الأولمبي".

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وأكمل "كل اللاعبون يفكرون في القائمة النهائية للأولمبياد ولكن التفكير لا يؤثر على تركيز أي لاعب والكل يريد أن يقدم 100% من مستواه والجميع يلعب بروح إيجابية من أجل المشاركة في الأولمبياد".

وواصل "قد تحدث أي ظروف ولاعب يدخل القائمة مكان لاعب آخر ولذلك يجب على الجميع أن يستعد جيدا".

وأتم تصريحاته "مجموعة منتخب مصر في الأولمبياد قوية وإذا وقعنا في أي مجموعة أخرى كنا سنقول إنها قوية أيضا، ولكن هذا أمر واقع وسنقدم أقصى ما لدينا بدن تقصير من أجل الوصول لأبعد نقطة".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو بجانب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

رمضان صبحي المنتخب الأولمبي
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