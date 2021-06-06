طوارئ في معسكر إسبانيا.. إيجابية عينة بوسكيتس وإلغاء ودية ليتوانيا

الأحد، 06 يونيو 2021 - 22:19

كتب : عبد الرحمن فوزي

دراكسلر - بوسكيتس - ألمانيا - إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيجابية عينة سيرخيو بوسكيتس قائد الفريق لفيروس كورونا.

وكشف المنتخب الإسباني عن دخول بوسكيتس في عزل صحي سريعا، مع التأكد من سلبية مسحة باقي اللاعبين، وأفراد الجهازين الفني والإداري والعمال.

مصير بوسكيتس (32 عاما) من المشاركة في اليورو لم يتحدد بعد، إذ كشف البيان عن اتخاذ كافة التدابير الطبية حياله، على أن يتقرر مصيره لاحقا.

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من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الإسباني دخول اللاعبين في فترة عزل، قبل استئناف الاستعدادات ليورو 2020.

وبناء على ذلك، أعلن الاتحاد الإسباني خوض ودية ليتوانيا بفريق الشباب تحت 21 سنة بدلا من الفريق الأول.

وكانت المباراة مقررا لها أن تقام يوم الثلاثاء المقبل، في آخر استعدادات الفريق قبل يورو 2020.

إسبانيا خاضت مباراة ودية يوم 4 يونيو مع البرتغال، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتقع إسبانيا في المجموعة الخامسة، رفقة السويد، وبولندا، وسلوفاكيا.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في البطولة بمواجهة السويد يوم 14 يونيو الجاري.

يورو 2020 بوسكيتس إسبانيا
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