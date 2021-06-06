طوارئ في معسكر إسبانيا.. إيجابية عينة بوسكيتس وإلغاء ودية ليتوانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيجابية عينة سيرخيو بوسكيتس قائد الفريق لفيروس كورونا.

وكشف المنتخب الإسباني عن دخول بوسكيتس في عزل صحي سريعا، مع التأكد من سلبية مسحة باقي اللاعبين، وأفراد الجهازين الفني والإداري والعمال.

مصير بوسكيتس (32 عاما) من المشاركة في اليورو لم يتحدد بعد، إذ كشف البيان عن اتخاذ كافة التدابير الطبية حياله، على أن يتقرر مصيره لاحقا.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الإسباني دخول اللاعبين في فترة عزل، قبل استئناف الاستعدادات ليورو 2020.

وبناء على ذلك، أعلن الاتحاد الإسباني خوض ودية ليتوانيا بفريق الشباب تحت 21 سنة بدلا من الفريق الأول.

🚨 COMUNICADO OFICIAL | Sergio Busquets La RFEF lamenta comunicar que su capitán Sergio Busquets ha resultado positivo en los últimos test PCR realizados esta mañana en la concentración de la Selección nacional en Las Rozas. ℹ️ Más información: https://t.co/SpLrAn0mEC pic.twitter.com/GabI1o8KLg — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 6, 2021

وكانت المباراة مقررا لها أن تقام يوم الثلاثاء المقبل، في آخر استعدادات الفريق قبل يورو 2020.

إسبانيا خاضت مباراة ودية يوم 4 يونيو مع البرتغال، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتقع إسبانيا في المجموعة الخامسة، رفقة السويد، وبولندا، وسلوفاكيا.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في البطولة بمواجهة السويد يوم 14 يونيو الجاري.