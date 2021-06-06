تايكوندو - شهد سامي تتوج بذهبية بطولة إفريقيا بحضور سفيرة مصر في السنغال

الأحد، 06 يونيو 2021 - 21:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تايكوندو

توجت شهد سامي لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بذهبية وزن تحت 46 كجم لتضيف الذهبية الثالثة لمصر.

ونجحت شهد في التفوق على بطلة المغرب والمصنفة الأولى إفريقيا في وزن تحت 46 كجم بنتيجة 15-6.

وكانت البعثة المصرية قد توجت أمس بميداليتين ذهبيتين عن طريق سيف عيسى وعبد الرحمن وائل.

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بينما حصدت روان الرفاعي الميدالية البرونزية لتضيف لرصيد مصر الميدالية الخامسة البرونزية، وحصدت منة مدحت فضية وزن تحت 53 كجم وهي الفضية الأولى لمصر.

وحرصت نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال على زيارة بعثة منتخب التايكوندو في ختام بطولة إفريقيا.

وتشارك مصر بـ15 لاعب ولاعبة في البطولة المقامة في السنغال والتي تختتم منافساتها مساء اليوم.

وتضم البعثة المصرية على مستوى الرجال كل من: عمر شراقي وزن تحت 54 كجم ومصطفى فرج 58 كجم وأحمد وائل 63 كجم وعبد الرحمن وائل 68 كجم وعبد الرحمن خلف 74 كجم وسيف عيسى 80 كجم وأحمد الراوي 87 كجم.

أما على مستوى السيدات فيمثل مصر كل من شهد سامي في وزن تحت 46 كجم ونور حسين تحت 49 كجم ومنة مدحت 53 كجم وأشرقت أحمد 57 كجم وروان رفاعي 62 كجم وهداية ملاك 67 كجم وميسون إيهاب 73 كجم وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كل من: المكسيكي أوسكار مديرا فنيا ومحمد مجدي وأسامة السيد مدربين وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية والتايكوندو والروابط الرياضية.

تايكوندو شهد سامي
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