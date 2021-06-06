كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات سلسلة نصف النهائي

الأحد، 06 يونيو 2021 - 20:31

كتب : FilGoal

الاتحاد ضد الأهلي - كرة سلة

نجح فريق رجال الاتحاد السكندري لكرة السلة في تحقيق الفوز بنتيجة 71-58 أمام الأهلي في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر المصري.

وتقام سلسلة نصف النهائي على صالة برج العرب وبنظام Best Of 5 أي أن الفريق الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين مساء الثلاثاء بينما الثالثة مساء الخميس، وفي حال الحاجة للمباراتين الرابعة والخامسة فستقام يومي السبت والاثنين.

أخبار متعلقة
سلة – الاتحاد يكشف عبر في الجول مشكلة قبل مواجهة الأهلي بسبب صناعة اللعب كرة سلة - لأول مرة في مصر.. تطبيق تقنية الفيديو في منافسات الدوري سلة - بسبب ظروف الطيران.. تأجيل مواجهات الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر سلة - هودج لـ في الجول: التتويج بجائزة الأفضل حدث خاص لي.. والثلاثي الجديد دعمنا جيدا

وتفوق الاتحاد السكندري منذ البداية في الظهور الأول لماريو بالما المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، ولم يفقد الفريق السكندري سيطرته على نتيجة اللقاء.

وأنهى الاتحاد السكندري الفترة الأولى بالتقدم 17-13 قبل أن يوسع الفارق إلى 10 نقاط في الفترة الثانية لكن عاد الأهلي في الدقائق الأخيرة لتنتهي بتقدم الاتحاد 33-27.

أما في الفترة الثالثة فنجح فريق الاتحاد في إنهائها بنتيجة 49-41.

وحافظ الاتحاد على تقدمه في الفترة الرابعة والأخيرة ووصل الفارق إلى 15 نقطة 60-45 لكن انتهت المباراة في النهاية بفوز الاتحاد 71-58.

تقام ثاني مباريات سلسلة نصف النهائي يوم الثلاثاء بينما يفتتح فريقا الزمالك والجزيرة مبارياتهما في نفس اليوم.

كرة سلة الاتحاد الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة حميد أحداد في معسكر منتخب المغرب للمحليين 14 دقيقة | إفريقيا
المصري: نثق في علي ماهر.. وكانت لدينا أحلام كبيرة في الكأس ضاعت في 5 دقائق ساعة | الدوري المصري
10 من أعظم مشاهد اليورو عبر التاريخ 2 ساعة | يورو 2020
تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المقاولون: النحاس مستمر الموسم المقبل.. لم يحدث تواصل من الزمالك بشأن مجلي 2 ساعة | الدوري المصري
كشري: مهمة الإنتاج في البقاء صعبة.. نحتاج لفوزين 2 ساعة | الدوري المصري
وكيلهما: وليد سليمان مستمر مع الأهلي.. وموقف الشناوي من العروض 3 ساعة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: السولية يعشق الأهلي.. فكرة خروجه للإعارة رؤية مني ودليل على الانتماء 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 2 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 3 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 4 قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا
قد ينال إعجابك