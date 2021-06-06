كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات سلسلة نصف النهائي

نجح فريق رجال الاتحاد السكندري لكرة السلة في تحقيق الفوز بنتيجة 71-58 أمام الأهلي في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر المصري.

وتقام سلسلة نصف النهائي على صالة برج العرب وبنظام Best Of 5 أي أن الفريق الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين مساء الثلاثاء بينما الثالثة مساء الخميس، وفي حال الحاجة للمباراتين الرابعة والخامسة فستقام يومي السبت والاثنين.

وتفوق الاتحاد السكندري منذ البداية في الظهور الأول لماريو بالما المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، ولم يفقد الفريق السكندري سيطرته على نتيجة اللقاء.

وأنهى الاتحاد السكندري الفترة الأولى بالتقدم 17-13 قبل أن يوسع الفارق إلى 10 نقاط في الفترة الثانية لكن عاد الأهلي في الدقائق الأخيرة لتنتهي بتقدم الاتحاد 33-27.

أما في الفترة الثالثة فنجح فريق الاتحاد في إنهائها بنتيجة 49-41.

وحافظ الاتحاد على تقدمه في الفترة الرابعة والأخيرة ووصل الفارق إلى 15 نقطة 60-45 لكن انتهت المباراة في النهاية بفوز الاتحاد 71-58.

تقام ثاني مباريات سلسلة نصف النهائي يوم الثلاثاء بينما يفتتح فريقا الزمالك والجزيرة مبارياتهما في نفس اليوم.