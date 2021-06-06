هولندا تنهي استعداداتها لليورو بثلاثية في جورجيا

أتم منتخب هولندا استعداده لـ يورو 2020 بالفوز على منتخب جورجيا وديا.

وفاز منتخب هولندا على جورجيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "دي جرولش فيست" في مباراة ودية استعدادا لـ يورو 2020.

أحرز أهداف المباراة كل من ممفيس ديباي، وفوت فيجروست، وريان جرافينبيرش.

تقدم ديباي بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء سددها أرضية علي يسار الحارس.

وفي الشوط الثاني أضاف فيجورست الهدف الثاني تحديدا في الدقيقة الـ 55 بعدما تلقى تمريرة من ديباي لينفرد بالمرمي ويسدد في الشباك.

وسجل جرافينبيرش الهدف الثالث في الدقيقة الـ 76 بعدما تابع تسديدة ديباي التي تصدى لها الحارس ليضعها في الشباك الخالية.

وتعد تلك المباراة هي الثانية والأخيرة للمنتخب الهولندي ضمن خطة استعداداته للمشاركة في يورو 2020.

وتعادل منتخب هولندا في المباراة الأولى أمام إسكتلندا بهدفين كل فريق.

وأوقعت القرعة منتخب هولندا في المجموعة الثالثة بجانب كل من أوكرانيا، والنمسا، ومقدونيا الشمالية.