في الظهور الأخير قبل اليورو.. ماجواير يشارك بفوز إنجلترا على رومانيا

أتمت إنجلترا استعداداتها ليورو 2020 بالفوز على رومانيا وديا.

وفازت إنجلترا على رومانيا بهدف مقابل لا شيء على ملعب "ريفر سايد"، في مباراة ودية أخيرة قبل بداية يورو 2020.

سجل ماركوس راشفورد هدف المباراة الوحيد بالدقيقة الـ68 من ركلة جزاء.

التشكيل

بدأ هاري ماجواير مدافع إنجلترا كأساسي في اللقاء، ليتأكد شفاءه تماما من الإصابة، ويكمل المباراة حتى نهايتها.

من جهة أخرى، حرس سام جونستون مرمى إنجلترا ببراعة طيلة أحداث اللقاء، فيما قاد كالفيرت لوين الهجوم، ومن خلف ماركوس راشفورد الذي ارتدى شارك القيادة، وجاك جريليش، وجادون سانشو.

وصف المباراة

كالفيرت لوين كاد يسجل الأول في الدقيقة الـ32 بعد مخالفة نفذها وارد براوس، وقابلها لوين برأسية في العارضة.

إنجلترا كاد تسجل ثانية في الدقيقة الـ38 بعد مجهود من جادون سانشو وتصويبة، لكن في القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جوردان هندرسون شارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من كالفين فيليبس، لتتأكد جاهزية قائد الأسود الثلاثة لليورو.

وكان التبديل الثاني في الدقيقة الـ65 بدخول ديكلان رايس بدلا من جيمس وارد براوس، وجودي بيلينجهام بدلا من جادون سانشو.

وتحصلت إنجلترا على ركلة جزاء في الدقيقة الـ68 بعد مخالفة ضد جاك جريليش في منطقة الجزاء.

راشفورد نفذ ركلة الجزاء بنجاح، وسجل الهدف الأول لإنجلترا.

رومانيا كادت تتعادل سريعا في الدقيقة الـ73، لكن سام جونستون تألق بشدة على مرتين أمام أليكساندرو كيكادلو، وأندريه إيفان من داخل ست ياردات، ليحافظ على مرماه.

ثم كان تبديل جديد من ساوثجيت في الدقيقة الـ75 بدخول جيسي لينجارد بدلا من ماركوس راشفورد، وكيران تريبيير بدلا من لوك شو.

إنجلترا تحصلت على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ79 بعد عرقلة كالفيرت لوين داخل منطقة الجزاء.

القائد العائد هندرسون تقدم للتسديد، لكن فلورين نيتا الحارس الروماني تألق وتصدى لها بنجاح.

وكانت آخر تبديلات إنجلترا في الدقيقة الـ83 بدخول أولي واتكينز بدلا من كالفيرت لوين.

إنجلترا كادت تسجل الثاني مجددا في الدقيقة الـ85 برأسية من البديل واتكينز فور دخوله، لكن المدافع أنقذها قبل أن تسكن الشباك، لينتهي اللقاء بفوز إنجلترا بهدف.

وتبدأ إنجلترا مبارياتها في اليورو بمواجهة كرواتيا يوم 13 يونيو، ثم اسكتلندا يوم 18 يونيو، والتشيك يوم 22 يونيو.