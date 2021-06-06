مران الزمالك – رباعي يواصل التأهيل.. وتقسيمة قوية للاعبين

واصل رباعي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الشافي، وحازم إمام، وأيمن حفني، أداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

ويعاني إمام من إصابة في العضلة الضامة، في حين يعاني عبد الشافي من إصابة بشد في السمانة، بينما يؤدي شيكابالا وحفني التدريبات التأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقام الجهاز الفني بتصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين والمصابين.

وصعد الجهاز الفني كل من، رضا العميد، ومحمد حسام "بيسو"، ومحمد قنديل، وحمدي علاء، وحاتم محمد، وياسين مرعي، بخلاف يوسف أسامة وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل وسيف جعفر، وأحمد نادر السيد والسيد عطية الذين تم تصعيدهم من قبل.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران.

الجهاز الفني قسم اللاعبين أيضا إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية تحت إشراف كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وأخيرا، أدى الفريق تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني.

وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض التقسيمة في وسط الملعب، حيث تستمر المجموعة التي تفوز في الملعب، ويتم استبدال المجموعة الخاسرة بالمجموعة الثالثة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.