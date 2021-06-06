مران الزمالك – رباعي يواصل التأهيل.. وتقسيمة قوية للاعبين
الأحد، 06 يونيو 2021 - 19:29
كتب : إبراهيم رمضان
واصل رباعي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الشافي، وحازم إمام، وأيمن حفني، أداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.
ويعاني إمام من إصابة في العضلة الضامة، في حين يعاني عبد الشافي من إصابة بشد في السمانة، بينما يؤدي شيكابالا وحفني التدريبات التأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
وقام الجهاز الفني بتصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين والمصابين.
وصعد الجهاز الفني كل من، رضا العميد، ومحمد حسام "بيسو"، ومحمد قنديل، وحمدي علاء، وحاتم محمد، وياسين مرعي، بخلاف يوسف أسامة وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل وسيف جعفر، وأحمد نادر السيد والسيد عطية الذين تم تصعيدهم من قبل.
وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية.
وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران.
الجهاز الفني قسم اللاعبين أيضا إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية تحت إشراف كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.
وأخيرا، أدى الفريق تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني.
وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض التقسيمة في وسط الملعب، حيث تستمر المجموعة التي تفوز في الملعب، ويتم استبدال المجموعة الخاسرة بالمجموعة الثالثة.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.