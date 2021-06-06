أين يقام حفل افتتاح يورو 2020

الأحد، 06 يونيو 2021 - 19:19

كتب : عبد الرحمن فوزي

يورو 2020

اعتاد مشجعو كرة القدم على إقامة البطولات المجمعة في دولة واحدة أو دولتين على حد أقصى.

ستكون يورو 2020 مختلفة من حيث عدد الدول المستضيفة، إذ ستقام البطولة في 11 مدينة أوروبية مختلفة، بسبب الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء البطولة.

كما اعتدنا أيضا أن يقام حفل افتتاح البطولة في الدولة المستضيفة قبل بداية المباراة الافتتاحية.

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لكن في أي مدينة من المستضيفين سيقام حفل افتتاح نسخة يورو 2020؟

حفل افتتاح يورو 2020 لن يختلف كثيرا عن العادة وسيقام قبل بداية المباراة الافتتاحية للبطولة.

ولأن المباراة الافتتاحية والتي ستجمع بين منتخبب إيطاليا وتركيا ستقام على ملعب الأولمبيكو في إيطاليا، لذلك سيقام الحفل الافتتاحي للبطولة في العاصمة روما في إيطاليا.

ولكن على غير العادة، فلن يقام الحفل الافتتاحي للبطولة داخل ملعب المباراة، ولكن سيقام داخل المدرج الروماني "كولوسيوم".

وسيشارك في الحفل موسيقيين عالميين مع وجود شاشة تلفزيونية عملاقة تبث الحدث في مبني كورادو ريتشي المقابل لـ كولوسيوم.

كما سيكون هناك قرية لكرة القدم في ساحة بيازل، حيث يمكن للجماهير مشاهدة الحفل ومباريات البطولة من خلال شاشات عملاقة.

ووافقت الحكومة الإيطالية على حضور الجماهير في المباريات التي ستقام على ملعب الأولمبيكو في البطولة بنسبة 25% من سعة الملعب.

وأوقعت القرعة منتخب إيطاليا في المجموعة الأولي بجانب تركيا، وسويسرا، وويلز.

ويستضيف ملعب أولمبيكو أربع مباريات خلال يورو 2020، وهي المباريات الثلاث لمنتخب إيطاليا خلال دور المجموعات، ومباراة واحدة من مباريات دور ربع النهائي.

وستستضيف البطولة بجانب مدينة روما كل من باكو، وبوخارست، وبودابست، وكوبنهاجن، وجلاسكو، ولندن، وميونيخ، وسان بترسبرج، وإشبيلية.

يورو 2020 حفل الافتتاح
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