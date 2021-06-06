الأرجنتين تعلن مشاركتها في كوبا أمريكا

الأحد، 06 يونيو 2021 - 19:14

كتب : FilGoal

منتخب الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تأكيد مشاركته في كوبا أمريكا 2021 والتي تم نقلها إلى البرازيل.

وكان من المفترض أن تقام بطولة كوبا أمريكا في دولتي كولومبيا والأرجنتين قبل أن يعلن اتحاد أمريكا الجنوبية نقلها إلى البرازيل.

وأشارت عدة تقارير من أمريكا الجنوبية إلى رفض معظم المنتخبات نقل البطولة إلى البرازيل ورفض المشاركة.

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وجاء بيان الاتحاد الأرجنتيني كالآتي:

"يؤكد منتخب الأرجنتين مشاركته في كوبا أمريكا، وهو ما يعكس روحه الرياضية عبر التاريخ".

"أتاح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم جميع الأدوات اللازمة لضمان الرعاية المطلوبة في ذلك الوقت الصعب الذي نمر به".

"سيسافر منتخب الأرجنتين إلى البرازيل لخوض البطولة القارية وسنعمل معا للتغلب على هذه المحنة والتي تؤثر للأسف على جميع الأمريكيين الجنوبيين".

ويلعب منتخب الأرجنتين فجر الأربعاء أمام كولومبيا ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ولم تتضح الرؤية حول الموقف النهائي من كوبا أمريكا قبل أقل من أسبوع من انطلاقها.

كوبا أمريكا الأرحنتين
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